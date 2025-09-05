Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Darek Štalmach
  11:55
Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy zástupci Správy železnic, která stavbu vysokorychlostní trati chystá.
Síť vysokorychlostní železnice v Česku

Síť vysokorychlostní železnice v Česku | foto: MAFRA

Letecká mapka s rozpracovanou trasou rychlodráhy na polské části směrem na...
Mapka s vyznačeným koridorem pro vysokorychlostní trať od česko-polské hranice...
Mapka části trasy vysokorychlostní železniční trati, která ovlivňuje i...
Mapka s trasováním vysokorychlostní železnice.
„Řešíme podmínky ze stanoviska EIA, kterých je zhruba šedesát. Jsme přesvědčeni, že je dokážeme splnit, vždy ale půjde o konkrétní řešení v konkrétním místě,“ uvedl náměstek ředitele stavební správy Správy železnic Marek Pinkava.

Přípravu stavby vysokorychlostní trati podle něho mírně zkomplikovala změna stavebního zákona.

„Dokumentaci bylo nutno přepracovat a technické úpravy i požadavky z EIA zapracovat ještě před podáním žádosti o stavební povolení,“ konstatoval zástupce Správy železnic. „Cílíme na zahájení stavby v roce 2028. V předstihu by měly začít třeba práce ve stanici Ostrava-Svinov tak, abychom co nejvíce zkrátili výluky.“

Starostové spolku Dopravní koridor Poodří se spojili už v době výstavby dálnice D1, kterou trasa vysokorychlostní trati z velké části kopíruje.

„Zkušenost ze stavby dálnice D1 nás učí, že se často hodně slíbí, a pak je realizace skromnější. Nikdo nezpochybňuje význam VRT, ale co si nedomluvíme před stavbou, to už později jen těžko získáme,“ komentoval hlavní důvod schůzky, která se neopakovala poprvé, předseda spolku zainteresovaných obcí a také starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

„Trváme na závazných a kontrolovatelných opatřeních, jasně popsaných parametrech protizáplavových opatření, protihlukové ochraně i průběžném monitoringu.“

Rizika povodní

Starostové na schůzce upozorňovali zejména na riziko rychlých povodní při přívalových deštích a na kumulaci hluku v úsecích, kde je nová trať vedena v těsném souběhu s dálnicí.

Podle současných zákonů se ale hluk z navrhované trati a přilehlé dálnice sčítat nemůže, což zkresluje výsledky odhadů.

Správa železnic chystá modernizaci trati v Ostravě. Vznikne i nová zastávka

„Trať je navržena v těsném souběhu s dálnicí a převládající větry ženou hluk k obci. Loni jsme navíc zažili povodně a odvodnění z dálnice i z nové trati míří do téhož potoka,“ shrnul největší výhrady obyvatel Velkých Albrechtic na Novojičínsku jejich starosta Miroslav Chudjak.

Jde i o peníze. Velké Albrechtice, ale i další obce proto zároveň požadují, aby nové mosty přes místní komunikace zůstaly ve vlastnictví Správy železnic, i kvůli budoucí údržbě.

VRT bez přejezdů

Nadjezdů a podjezdů nebude na nové trati málo. Z principu a kvůli bezpečnosti na ní budou chybět klasické přejezdy.

„Nahradí je nadjezdy či podjezdy a součástí projektu je i úprava silniční sítě tak, aby doprava zůstala zachována. Někde nadjezd vznikne přímo v místě, jinde se komunikace svedou k nejbližšímu nadjezdu,“ vysvětlil Marek Pinkava s tím, že prozatím vše vypadá tak, že nadjezdy a podjezdy by patřily Správě železnic, obce by se staraly o jejich povrchy.

V Odrách se navíc obávají tranzitu těžkých nákladních aut kvůli možné dopravě kameniva pro stavbu trati z lomu Jakubčovice.

„Ideální by bylo využít železniční vlečku v Jakubčovicích, vozit materiál vlakem a nenechat město znovu zahlcovat kamiony,“ vysvětlil oderský starosta Libor Helis s tím, že Odry mají už rok omezený průjezd vozidel nad 12 tun a podle vedení radnice by jeho prolomení kvůli stavbě znamenalo návrat problémů. „Budeme každé konkrétní opatření probírat s dotčenými obcemi, abychom minimalizovali dopady stavby i budoucího provozu,“ uzavřel Pinkava.

Podle starostů bude důležité, aby sliby zaznamenané v dokumentech odpovídaly realitě na stavbě.

Rychlovlaky mají přijet za devět let. Ministerstvo představilo aktuální plán

Podobně jako do vnitrozemí se chystá stavba vysokorychlostní tratě i do Polska. Ve směru na Prosenice na Přerovsku už začínají výkupy pozemků, do roku 2028 jich chce mít stát vykoupeno alespoň 90 procent.

