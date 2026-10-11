Myšlenku využít obslužné a staveništní komunikace, které budou při budování VRT potřeba, prosazují starostové sdružení ve spolku Dopravní koridor Poodří už delší dobu.
Nyní mají v ruce studii, podle níž by takto mohla vzniknout souvislá cyklistická trasa dlouhá přibližně 45 kilometrů.
„Cílem návrhu je vytvořit podmínky pro vybudování nové dálkové cyklotrasy podél VRT a dosáhnout co nejplynulejšího a nejbezpečnějšího vedení cyklistické dopravy v tomto koridoru,“ popsal plán zpracovatel studie Bedřich Nečas s tím, že dosavadní trasa vedoucí Poodřím by zůstala zachována.
Nová plánovaná cyklotrasa by od Ostravy vedla přes Jistebník, Studénku, Fulnek a Odry až po Hranice na Moravě.
Výhodou návrhu cyklostezky je, že by z části využila obslužné silnice vzniklé při stavbě VRT, ty však nebudou po celé trase.
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„V některých místech bude možné využít komunikace budované přímo pro stavbu VRT, jinde bude nutné vykoupit pozemky, upravit účelové cesty nebo doplnit chybějící úseky,“ vysvětlila mediální zástupkyně spolku Ivana Gračková.
Následovat by měla studie proveditelnosti celého tahu včetně vyčíslení nákladů a řešení potřebných pozemků.
„Předpokládám, že se nám podaří získat podporu všech obcí a měst podél budoucí železniční trati,“ nastínil další plánované kroky předseda Dopravního koridoru Poodří a starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
Obce se snaží své požadavky dostat do projektu ještě před zahájením stavby.
V minulosti už řešily například protihluková opatření, dopravu během výstavby či dopady VRT v místech, kde má vést v těsném sousedství dálnice D1. Právě zkušenosti se stavbou dálnice podle starostů ukazují, že později se změny prosazují výrazně hůře.
Cyklotrasa využívající stavby vysokorychlostní železnice by vedla od jihozápadní části Ostravy (červená značka) přes Klimkovice, Jistebník, Fulnek a Odry k Hranicím a tamní stezce Bečva (oranžová značka).
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