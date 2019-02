Lidé z Vřesové chtějí zastavit pálení kalů z Ostrama, chystají stížnost

„Výrazně se nám tu zhoršilo životní prostředí, děti nemohou dýchat. Myslíme, že to souvisí s likvidací kalů z ostravských lagun,“ říká místostarosta Vřesové Ladislav Toporcer.

„Do měsíce bychom chtěli mít petici, případně stížnost, ještě zvažujeme, co bude mít větší dosah. Oslovíme pak ministerstvo životního prostředí, aby dalšímu spalování kalů zabránilo,“ vysvětluje Toporcer.



Zda jde jen o kaly z Ostravy, ale není zřejmé. Ve Vřesové se mimo jiné likvidují třeba i dehtové kaly z nedalekého Chodova.

Pokud by byli obyvatelé Vřesové se stížností úspěšní, mohl by pro společnost AVE CZ, která ostravské kaly likviduje, nastat problém.

Jednoho se přitom firma zbavila jen před několika dny, kdy podepsala s Diamem novou smlouvu. AVE CZ měla do konce loňského roku odvézt z Ostravy všechny kaly, v areálu lagun přitom stále zůstává zhruba 70 tisíc tun materiálu. Podle smlouvy nabíhalo AVE CZ každý den penále sto tisíc korun. To se už neděje, firmy totiž podepsaly novou smlouvu.

Diamo na ni podle všeho přistoupilo pod hrozbou, že AVE CZ od původní smlouvy odstoupí. Firmě by za to totiž podle dohody nehrozily žádné sankce.

Odstoupení od smlouvy by odvoz zdržel o další roky

„Bylo nutné najít řešení, které umožní, aby mohla likvidace kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu. Možnost firmy AVE CZ jednostranně odstoupit od smlouvy by znamenala vysoutěžit nového dodavatele. Pokud by tento scénář nastal, znamenalo by to prodloužení odvozu kalů minimálně o dva roky, při možných soudních sporech zřejmě i více,“ vysvětlila Jana Dronská, mediální zástupkyně společnosti Diamo.

Ani v nové smlouvě ale není pojistka proti případnému jednostrannému odstoupení od smlouvy, zůstává v ní však sankce za nedodržení termínu konečné likvidace ve výši sto tisíc korun za každý den.

„Na dokončení likvidace lagun se počítá s částkou 280 milionů korun. Původní cena se nezvýšila, pouze je v plánu zaplacení navíc vyžádaných prací v souvislosti s požadovaným energetickým využitím filtračních hlinek,“ dodala mluvčí Diama Dronská.

„Termín likvidace kalů do konce roku 2020 splníme,“ komentovala prodloužení smlouvy Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ.

Podle Jiřího Pöpperla, předsedy představenstva Sokolovské uhelné, která elektrárnu ve Vřesové vlastní, se dá termín do konce roku 2020 ještě stihnout.

„Oproti původním deseti procentům sice můžeme do uhlí přimíchávat jen čtyři procenta kalů, teoreticky jsme ale i tak schopni zvládnout zlikvidovat 64 tisíc tun kalů ročně. Ale to je teoretické číslo, ve skutečnosti bývá menší. Ale opakuji, můžeme to do konce roku 2020 zvládnout,“ řekl manažer Sokolovské uhelné.