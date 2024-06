Obyvatelé Vřesiny v referendu odmítli projekt fotovoltaické elektrárny

Hlasovat ve Vřesině mohlo 1300 lidí, toto právo využilo 555 z nich. Rozhodovali o tom, zda má vedení obce změnit územní plán tak, aby stavbu elektrárny umožnil. Se změnou územního plánu nesouhlasilo 343 hlasujících. „Referendum je platné. Výsledek je pro zastupitele závazný. Musíme v tomto duchu dál jednat. Žádost o změnu územního plánu zamítnout,“ řekla.

Elektrárnu chtěl ČEZ stavět na soukromém pozemku o velikosti 122 000 metrů čtverečních, což je zhruba 16 fotbalových hřišť. Instalace měla být podle projektu dočasná na 30 let. Při stavbě se neměl používat beton. Panely se měly kotvit do zavrtaných tyčí.

Společnost přislíbila peněžité plnění za každý rok od kolaudace 215 000 korun, a to po dobu 30 let. Celkem se mělo jednat o více než šest milionů korun. Podle starostky to nebude velká ztráty. „Když si vezmeme 6,5 milionu za 30 let, tak to není zase hodně peněz. Nejsem zklamaná. Jsem ráda, že se občané vyjádřili,“ řekla.