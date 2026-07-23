Podle rozsudku muž na Vánoce 2024 ze žárlivosti zapálil dřevěnou zahradní chatku, ve které spali dva lidé. Oba se včas probudili a podařilo se jim objekt opustit.
Zaremba se k činu přiznal, i dnes u odvolacího soudu však úmysl někoho zabít popíral. Čin vysvětloval afektem, žárlivostí a alkoholem.
Podle soudu šlo o vraždu spáchanou s rozmyslem, tragédie se nestala jen šťastnou shodou okolností, které nebyly závislé na vůli obžalovaného.
|
Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let
„Obžalovaný měl před činem dostatečný prostor od svého záměru upustit nebo jej korigovat,“ uvedla předsedkyně senátu Martina Kouřilová s tím, že muž nejednal impulsivně. „Na jeho jednání navazovala série navazujících kroků,“ podotkla soudkyně.
Seniorovi původně hrozila sazba až dvacet let vězení. Trest mu soudy uložily na spodní hranici trestní sazby, přičemž při ukládání trestu zohlednily částečné doznání i to, že šlo o pokus vraždy.
Proti původnímu rozsudku se odvolala pouze obhajoba, žádala změnu kvalifikace s mírnějším postihem. Podle obhajoby se na vraždu nepřipravoval – po probuzení vzal věci, které ležely na běžných místech a vydal se k chatce vzdálené několik set metrů.
Muž měl v krvi přes tři promile alkoholu, podle obhájce tak neměl šanci si věc po cestě rozmýšlet. „Jednání nelze posuzovat jako jednání s rozmyslem, ale jako jednání v afektu,“ uvedl obhájce.
„Nechtěl jsem ničí smrt. To bych zajistil dveře“
Zaremba se k činu přiznal, zopakoval však, že neměl v úmyslu nikoho zabít. „Šel jsem toho rána skutečně zapálit zahradní domek. Neměl jsem ale žádný úmysl někoho usmrtit, kdybych ho měl, dveře bych zajistil – ničeho jsem se ale nedotýkal, zapálil jsem jen hadru pohozenou u domu a odešel jsem,“ uvedl ve čtvrtek senior.
|
Po hádce chtěl dvojici nechat uhořet v chatce, viní policie muže. Je ve vazbě
K chatce se v osudnou dobu vyskytoval muž a osmatřicetiletá žena, se kterou měl Zaremba podle svých slov vztah. U soudu již dříve uvedl, že poměr s ní udržoval od dubna 2024.
Časem si však všiml, že se schází i s mužem, který přespává v nedaleké chatce. Osudného rána se probudil, a když zjistil, že žena u něj již není, vydal se k chatce.
Požár ženu včas probudil, vzbudila i muže s tím, že hoří – v té chvíli už byl objekt v plamenech. Oběma se však podařilo dostat ven do bezpečí, muž se při tom zranil. Zarembu viděli sousedé, jak obchází s kanystrem chatku, ke které se vydal s vozíkem. Zachytily ho i kamery.