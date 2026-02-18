Za zapálení známé v opilosti dostal muž výjimečný trest. Pokus vraždy opět řeší soud

Autor: ,
  9:51
Odvolací olomoucký vrchní soud dnes řeší případ Davida Anderky, který za pokus o vraždu ženy zapálením ve Frýdku-Místku dostal u Krajského soudu v Ostravě výjimečný trest 24 let. Senát mu také uložil ochranné psychiatrické léčení a zaplacení několikamilionového odškodného. Muž vinu popírá, tvrdí, že ženu nezapálil a svědčí o něm jen nepřímé důkazy.
Fotogalerie1

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení | foto: iDNES.tv

Dvaatřicetiletý Anderka podle obžaloby předloni ve Frýdku-Místku polil benzinem zhruba o 20 let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli, a zapálil ji. Utrpěla těžké popáleniny na polovině těla. Činu předcházel konflikt mezi obžalovaným a dalšími lidmi na zahradní párty u známých.

„Oheň ho fascinuje.“ Za pokus o upálení ženy dostal muž výjimečný trest 24 let

Žalobce polití benzinem a zapálení označil za extrémní čin, kterého se navíc muž dopustil vůči subtilní ženě. Poukazoval rovněž na to, že muž byl v minulosti trestán, a to i v případu, ve kterém rovněž figurovalo rozdělání ohně. Obhajoba naopak žádala zproštění obžaloby.

Anderka u soudu přiznal polití benzinem a zapálení králíkárny. Vše prý dělal v žertu. Připustil, že hořlavou látkou potřísnil i ženu, ale odmítl, že by ji zapálil. Podle obhajoby jsou výpovědi svědků s ohledem na jejich podnapilost nevěrohodné.

Žena utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na polovině těla. Podstoupila několik operací, v nemocnici byla bezmála pět měsíců. Podle soudce si následky ponese do konce života.

24. října 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, od soudu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš Sivák kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše Siváka za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále četné modřiny. Vše...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  9:52

Za zapálení známé v opilosti dostal muž výjimečný trest. Pokus vraždy opět řeší soud

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Odvolací olomoucký vrchní soud dnes řeší případ Davida Anderky, který za pokus o vraždu ženy zapálením ve Frýdku-Místku dostal u Krajského soudu v Ostravě výjimečný trest 24 let. Senát mu také uložil...

18. února 2026  9:51

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:37

Policisté zřejmě zadrželi lékaře, za kterým jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

17. února 2026  21:29

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:31

Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na...

17. února 2026  13:55,  aktualizováno  14:07

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  12:58

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.