Pečovatelka nechala seniorku zemřít hlady a žízní, půjde do vězení na patnáct let

  11:20
Olomoucký vrchní soud potvrdil patnáctiletý trest vězení pro devětašedesátiletou Annu Hřivnáčovou z Ostravy. Žena podle rozsudku jako asistentka sociální péče dlouhodobě a úmyslně zanedbávala svou stejně starou spolubydlící, kterou nechala zemřít hlady a žízní. Odsouzená k soudu nedorazila, aktuálně pobývá v léčebně pro dlouhodobě nemocné.

Obžalovaná v největší jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Zájem o tento případ je totiž tak velký, že původně určená jednačka kapacitně nestačila. (18. června 2025) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Případ, který nemá na Ostravsku obdoby, dospěl k pravomocnému konci. Anna Hřivnáčová se podle spisu o svou známou starala od září 2022. Za péči o nemohoucí ženu pobírala od státu příspěvek ve výši 19 000 korun měsíčně. Namísto řádné péče však svou klientku izolovala a nechala ji žít v nedůstojných podmínkách.

Podle obžaloby Hřivnáčová v posledních měsících života poškozené zcela rezignovala na své povinnosti. „Obžalovaná vědomě nečinila to, k čemu byla povinna. Nezajistila lékařskou péči, nepodávala dostatek stravy a nezajistila pitný režim,“ uvedla již dříve státní zástupkyně.

Podle soudkyně se obžalovaná o hygienu poškozené ženy nestarala a neprojevovala zájem o to, že se její zdravotní stav zhoršuje.

Svou roli podle žalobce i soudu hrál také zištný motiv, z příspěvku na péči profitovali podle soudu i lidé, kteří v bytě žili. „Přivoláním pomoci by přišli měsíčně o 19 000 korun,“ doplnila soudkyně.

Poslední týden bez jídla a vody

Vše vyvrcholilo v březnu 2024, kdy seniorka zemřela v důsledku extrémní podvýživy a dehydratace.

Poslední dny života oběti byly podle znalců trýznivé. Žena ležela nepohyblivá na lůžku v kuchyni, pomočená a pokálená. Hřivnáčová jí podle rozsudku poslední týden před smrtí nepodala vůbec žádné jídlo ani vodu.

Odsouzená vinu po celou dobu procesu odmítala. Hájila se tím, že seniorka jídlo sama odmítala a nepřála si návštěvu lékaře. „Nenapadlo nás, že by mohla umřít,“ tvrdila u soudu s tím, že o ženu pečoval i její syn a další lidé.

Nemohoucí seniorka byla o hladu a žízni, pečovatelku soudí za vraždu

Podle jejího obhájce byla poškozená svéprávnou dospělou ženou, která byla schopna se sama najíst i napít, po celou dobu měla u sebe mobilní telefon. „Byla to ona, kdo se dobrovolně rozhodl nepřijímat potravu, nejíst a nepít,“ tvrdil obhájce.

„O vraždě se vůbec nedá hovořit, tento úmysl nebyl prokázán a ani být nemohl,“ dodal obhájce.

Soud to však odmítl, stejně jako obžaloba. „Poškozená byla nalezena v době úmrtí v naprosto zbídačením stavu, byl tam nedostatek potravin, tekutin, byla tam absence jakékoliv hygieny, měla parazity v těle. Obhajoba obžalované o tom, že poškozená chtěla sama zemřít a byla svéprávnou osobou, byla odvolacím soudem zcela smetena ze stolu, byl to holý nesmysl,“ dodal státní zástupce Kouřil.

Vrchní soud v Olomouci se ztotožnil s předchozím verdiktem ostravského krajského soudu a potvrdil trest 15 let ve věznici s ostrahou. Rozhodnutí je pravomocné.

19. března 2026  11:20

