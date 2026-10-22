Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Autor: ,
  13:35

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s finančními smlouvami. Tyto postihy jim dříve vyměřil Krajský soud v Ostravě za to, že se pokusili ze skupiny Pivovary Lobkowicz Group pomocí machinací s úvěrovými smlouvami, smlouvami o reklamě a směnkami vylákat celkem 14 milionů korun.

Proti rozsudku krajského soudu se odvolal Radil i Chmel. Podle Radilovy obhájkyně jsou skutková zjištění krajského soudu nedostatečná. Požadovala zrušení rozsudku a vrácení případu krajskému soudu. Chmelův obhájce uvedl, že škoda nevznikla.

„Krajský soud nesprávně vyhodnotil povahu obchodního případu, který byl součástí ekonomických vztahů kolem pivovarů včetně změny jejich vlastnictví,“ řekl obhájce. Soud podle něj převzal tvrzení poškozených, aniž by vyhodnotil a prokázal skutečnou trestnost jednání.

Podle senátu vrchního soudu je rozsudek krajského soudu podložený a odůvodněný a uložené tresty přiměřené. Soudce Tomáš Kurfiřt upozornil na to, že závěry soudů prvního stupně jsou často založeny na nepřímých důkazech, které je nutné pečlivě vyhodnotit v souvislostech, což se podle něj krajskému soudu podařilo.

Z dokazování vyplynulo například to, že Radil jako tehdejší předseda představenstva Pivovarů Lobkowicz Group o některých svých jednáních neinformoval ostatní členy představenstva, ačkoliv mu to stanovy ukládaly.

Od stíhaného exšéfa pivovarů chtějí investoři čtvrt miliardy. I za jeho studium

Radil vinu od začátku odmítá. Krajský soud v Ostravě mu kromě 5,5 roku trestu vězení zakázal na pět let činnost ve vedení společností. Chmelu krajský soud části obžaloby zprostil, v tomto bodě dnes vrchní soud jeho rozhodnutí zrušil a vrátil zpět. Chmel dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. V jeho případě platí zákaz činnosti tři roky.

„Oba obžalovaní jsou zkušení byznysmeni. V těchto trestných činech zneužili postavení statutárního orgánu a je na místě, aby jim na přiměřenou dobu bylo takové postavení odepřeno,“ podotkl Kurfiřt.

Mezinárodní zatykač

Jedenapadesátiletý Zdeněk Radil stál v roce 2012 u vzniku holdingu Pivovary Lobkowicz Group, což bylo sdružení sedmi regionálních pivovarů. O dva roky později přivedl skupinu jako její generální ředitel a předseda představenstva na pražskou burzu.

Později kontrolu nad holdingem převzala prostřednictvím společnosti Lapasan skupina investorů vedená čínskou CEFC a Radil byl z funkcí odvolán. Noví vlastníci jej následně obvinili z finančních machinací při řízení skupiny.

Manažer nařčení odmítal. Po vyhrocení sporů žil v Gruzii a česká justice jej vedla jako uprchlého. Na základě mezinárodního zatykače byl v roce 2024 zadržen gruzínskými úřady a vydán do Česka. Krajský soud v Ostravě mu následně za pokus o podvod spojený s Pivovary Lobkowicz uložil trest 5,5 roku vězení. Radil proti rozsudku podal odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto.

Radil je od roku 2018 v insolvenci, která podle něj souvisí s převzetím Pivovarů Lobkowicz Group čínským investorem. „Dostal jsem se tehdy do spirály úvěrů, což skončilo insolvencí. Nemám nyní prakticky žádný majetek, bydlím v malém pronajatém bytě v Jihlavě,“ uvedl dnes u soudu Radil. Na začátku roku 2019 byl jeho majetek oceněn na 12 milionů korun. Věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky za téměř 1,36 miliardy korun. Podle dokumentu z přezkumného jednání v únoru 2019 však insolvenční správce popřel pohledávky za více než 1,1 miliardy korun. Zjištěné pohledávky tak činily 241 milionů korun.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil řetězec MR.D.I.Y. z Malajsie, konkurent Actionu a Pepca

V úterý 20. října otevřel svůj první obchod MR.D.I.Y. v ostravském obchodním...

Malajsijský řetězec MR.D.I.Y. vstoupil na český trh. První prodejnu otevřel bez slavnostního uvedení ve Foru Nová Karolina v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí dvacet tisíc výrobků pro...

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

Baník - Sparta 0:0, oba týmy zahazovaly šance, domácím v první půli neuznali gól

Sestřih zápasu
Sparťan Hugo Sochůrek si kryje míč před ostravským Davidem Plankou.

Sparťanští fotbalisté po třech ligových vítězstvích bez obdržené branky ztratili. V jedenáctém kole pouze remizovali 0:0 na půdě ostravského Baníku, který byl většinu zápasu aktivnější. V závěru však...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Na čtyři a půl roku do vězení poslal dnes soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Vinným...

22. října 2026  13:52

Zakladatel Pivovarů Lobkowicz půjde do vězení, soud mu potvrdil trest

Zdeněk Radil byl šéfem firmy Pivovary Lobkowicz.

Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil trest pět a půl roku vězení pro zakladatele Pivovarů Lobkowicz Zdeňka Radila a podmíněný trest pro jeho spolupracovníka Lukáše Chmelu za pokus o podvod s...

22. října 2026  13:35

Podezření na sexuální útok v Orlové. Policie hledá možnou oběť a svědky

Policisté hledají svědky možného sexuálního napadení, které se mělo odehrát 28....

Policie hledá ženu, která se mohla stát obětí možného sexuálního útoku v Orlové na Karvinsku. Zároveň žádá o pomoc případné svědky události, která se podle kriminalistů stala v pondělí kolem 23:00 u...

22. října 2026  12:38

Ve Frýdku-Místku je podepsáno. K většině stačí dvě strany, primátorem bude Korč

Primátorem Frýdku-Místku bude podle koaliční smlouvy Petr Korč.

Vítězné hnutí Naše Město F-M (NMFM) dnes ve Frýdku-Místku podepsalo koaliční dohodu s uskupením Společně pro Frýdek-Místek, kde jsou zástupci lidovců, ODS, TOP 09 a STAN. Primátorem se stane Petr...

22. října 2026  11:28

ANO, Starostové a hnutí Ostravak podepsali koaliční smlouvu. Ostravu povede Vereš

Lídr ostravské kandidátky ANO Richard Vereš (na snímku) a Aleš Boháč za...

Další čtyři roky povede třetí největší město v zemi koalice hnutí ANO, Starostů pro Ostravu a místního hnutí Ostravak. Lídři podepsali koaliční smlouvu, podle které se stane primátorem dosavadní...

22. října 2026  9:11

Zámek v Bravanticích láká na rekordní sbírku modelů aut i vzácné velké unikáty

Nevšední sbírka modelů aut, která čítá více než dva tisíce kusů, je k vidění na...

Unikátní sbírku více než dvou tisíc modelů aut mohou lidé obdivovat na zámku v Bravanticích na Novojičínsku. Stálou expozici zapsanou v knize rekordů tam vytvořil vášnivý sběratel Miloš Brunai....

22. října 2026  5:59

Basketbalová Opava padla v Kosovu, Sehnal přispěl k vítězství Štětína

Český rozehrávač Ondřej Sehnal v dresu Štětína.

Opavští basketbalisté podlehli ve 3. kole FIBA Europe Cupu na hřišti kosovského týmu Trepča 80:89 a připsali si druhou porážku. Po minulém vítězství na palubovce gruzínského Batumi přitom Slezané...

21. října 2026  21:55,  aktualizováno  22:35

Střídání v čele Opavy. Primátorem bude Czudek, Navrátilovo ANO míří do opozice

Zástupci OK Změna pro Opavu, ODS Opava a Zelená pro Opavu podepsali memorandum...

Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro...

21. října 2026  11:34,  aktualizováno  16:01

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

21. října 2026  15:26

Cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny. Do konce října nabízí dorty za korunu

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklý...

Ostravská cukrárna Ollies slaví 27. narozeniny a zákazníkům nadělila neobvyklou nabídku. Kousek dortu a kávu pořídí za pouhou korunu. Má to však háček. Akce platí jen do konce října a zájemci musejí...

21. října 2026  11:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Sedmdesátimetrová skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné definitivně zmizela. Betonovou dominantu, která na okraji města stála přes šedesát let, srovnal odstřel se zemí ve středu v 9:00 hodin....

21. října 2026,  aktualizováno  10:46

Berete nám kus historie, nebudeme ho pít. Patriot brojí proti přesunu Ostravaru do Prahy

Pivovar Ostravar ukončí výrobu v Ostravě, v historickém areálu zůstanou jen sklady.

Plánovaný konec výroby piva v ostravském Ostravaru a přesun výroby do Prahy, který před necelými dvěma týdny oznámili majitelé pivovaru, naštval ostravského patriota Dušana Marečka. Vlastníkovi...

21. října 2026  5:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×