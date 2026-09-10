Provozovatel několika ubytoven a hotelových domů byl původně stíhán za způsobení škody téměř 20 milionů korun. Podle soudu se ji však u dotací na ubytování vyčíslit nepodařilo, škoda proto byla snížena na 5,2 milionu.
Podnikatel vinu odmítal, tvrdil, že chybu udělali jeho zaměstnanci. Jeho odvolání však v pátek vrchní soud zamítl.
„Ztotožnili jsme se se soudem prvního stupně, že nelze přisvědčit obhajobě obžalovaného, že by to zavinila daňová účetní. Byl to on, kdo podepisoval všechny daňové předpisy. Navíc podání žádosti o dotaci nevyžadovalo žádné vyšší odborné znalosti, všechny dotační předpisy byly vytvořeny tak, aby byly jednoduché na pochopení,“ uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik.
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Milionové podvody s covidovými dotacemi? Vinu nesou podřízení, tvrdí podnikatel
Přes pět milionů korun podnikatel podle obžaloby neoprávněně inkasoval v letech 2020 a 2021 z programu Antivirus za dvě desítky zaměstnanců, kteří údajně nemohli vykonávat práci kvůli koronavirovým opatřením.
„Zaměstnanci však u něj do práce normálně chodili, přesto žádal o dotace. Způsobil zde škodu 5,2 milionu korun,“ popsal mluvčí soudu.
Dále byl podnikatel stíhán za to, že požádal o dotace z programů Covid-Ubytování, které měly podpořit provozovatele ubytovacích zařízení zasažené proticovidovými restrikcemi.
Mnohem méně prázdných pokojů
V žádosti o ně uvedl, že jeho hotelový dům Impuls v Havířově má 464 nevyužitých pokojů. Podle státního zástupce jich ve skutečnosti bylo výrazně méně, hotelového typu bylo jen 39 pokojů.
Zbylou část tvořila ubytovna, která v době epidemie fungovala bez omezení, uvedl žalobce. Ubytováno u něj bylo podle mluvčího Cika celkem 36 lidí, kteří pobírali dávky v hmotné nouzi. Podle soudů však obžaloba výši škody v tomto bodě neprokázala.
Odvolací soud výši škody nepřezkoumával, protože státní zástupce nepodal odvolání. Podnikatel tak byl uznán vinným jen tím, že dotační podvod týkající se ubytovacích zařízení spáchal, ale výše škody nebyla vyčíslena.