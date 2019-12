Žena v Ostravě-Hrabové několikrát bodla svého partnera, muž nepřežil

Tragédie se stala v domě na rohu ulic Viktora Huga a Příborská. Zadržení podezřelé potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.

„Vrchní komisař zahájil trestní stíhání osmačtyřicetileté ženy ze zvláště závažného zločinu vraždy. Opakovaně bodla svého přítele, který utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ sdělila Michalíková.

Útočnici hrozí až dvacet let vězení, policie už podala návrh na její umístění do vazby. Věk zavražděného muže, ani motiv činu policie nesdělila.

Podle informací od sousedů byla žena údajně závislá na alkoholu a často popíjela se svým přítelem.

„V domě, kde se to stalo, žila dlouho, snad dvacet let. Byla pověstná tím, že často a hodně pila alkohol a střídala muže. S jedním žila, ale často chodila k dalšímu v sousedním domě. Tak to bylo i ve čtvrtek. Údajně přítele ve svém bytě zranila a odešla k sousedovi pít. Jenže z domu odešla ve chvatu, zabouchla a nevzala si klíče. Když se pak nemohla dostat domů, zavolala policii. No a ta našla mrtvého muže. Viděli jsme, jak ji policie odvádí v poutech,“ popsala událost jedna z místních žen.