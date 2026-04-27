Podle informací policistů se jedná o pátý případ vraždy či pokusu vraždy v letošním roce. „Krajští kriminalisté k poslední tragické události vyjížděli na začátku měsíce dubna do jednoho z ostravských hotelových domů,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Policisté podle mluvčí přijali oznámení s podezřením na vraždu od zdravotníků. „Popsali úmrtí ženy středního věku za podezřelých okolností. Po příjezdu na místo a zjištění prvotních informací vše nasvědčovalo tomu, že na úmrtí poškozené má podíl další osoba,“ uvedla mluvčí.
Na místě byl přítomen také ženin přítel, který předtím v brzkých ranních hodinách sám přivolal zdravotníky. „Ti však po příjezdu museli u ženy konstatovat smrt. Případ si převzali krajští kriminalisté. Provedli ohledáním místa činu, jeho zadokumentování a zajistili kriminalistické stopy k vyhodnocení. Dále byla nařízena soudní pitva ženy, která následně podezření o násilném úmrtí potvrdila,“ popsala Jiroušková.
Útočil na hlavu, krk a trup
„Vrchní komisař obvinil zadrženého jednačtyřicetiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že měl po předchozím společném požití alkoholu a slovní rozepři opakovaně v průběhu večera a noci ženu fyzicky napadnout,“ vysvětlila mluvčí. Útočil zejména do oblasti hlavy, krku a trupu, upřesnila.
Své o tři roky mladší přítelkyni, se kterou na ubytovně bydlel, způsobil rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.
„Důvodem jeho útoku měly být zřejmě dlouhodobé spory. Trestní stíhání je vedeno vazebně a muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný. Na případu kriminalisté i nadále pracují,“ dodala Pavla Jiroušková.