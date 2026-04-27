Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

Dalibor Maňas
  14:33
Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod vlivem alkoholu družku po předchozí hádce brutálně fyzicky napadl. Zraněním na místě podlehla. Útočníkovi, který je stíhán vazebně, hrozí až výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle informací policistů se jedná o pátý případ vraždy či pokusu vraždy v letošním roce. „Krajští kriminalisté k poslední tragické události vyjížděli na začátku měsíce dubna do jednoho z ostravských hotelových domů,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté podle mluvčí přijali oznámení s podezřením na vraždu od zdravotníků. „Popsali úmrtí ženy středního věku za podezřelých okolností. Po příjezdu na místo a zjištění prvotních informací vše nasvědčovalo tomu, že na úmrtí poškozené má podíl další osoba,“ uvedla mluvčí.

Na místě byl přítomen také ženin přítel, který předtím v brzkých ranních hodinách sám přivolal zdravotníky. „Ti však po příjezdu museli u ženy konstatovat smrt. Případ si převzali krajští kriminalisté. Provedli ohledáním místa činu, jeho zadokumentování a zajistili kriminalistické stopy k vyhodnocení. Dále byla nařízena soudní pitva ženy, která následně podezření o násilném úmrtí potvrdila,“ popsala Jiroušková.

Útočil na hlavu, krk a trup

„Vrchní komisař obvinil zadrženého jednačtyřicetiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že měl po předchozím společném požití alkoholu a slovní rozepři opakovaně v průběhu večera a noci ženu fyzicky napadnout,“ vysvětlila mluvčí. Útočil zejména do oblasti hlavy, krku a trupu, upřesnila.

Své o tři roky mladší přítelkyni, se kterou na ubytovně bydlel, způsobil rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.

„Důvodem jeho útoku měly být zřejmě dlouhodobé spory. Trestní stíhání je vedeno vazebně a muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný. Na případu kriminalisté i nadále pracují,“ dodala Pavla Jiroušková.

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

Policie pátrala po čtrnáctileté dívce z Ostravy, našla ji na Jesenicku

ilustrační snímek

Policie zastavila pátrání po čtrnáctileté dívce z Ostravy. Dívka, která má zdravotní problém a musí užívat léky, které neměla u sebe, odešla z výchovného zařízení v Bohumíně. Byla nalezena na...

16. dubna 2026  18:59,  aktualizováno  27. 4. 14:27

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Tragických nehod elektrokol a koloběžek přibývá, často za nimi stojí alkohol

ilustrační snímek

Cyklistická sezona v regionu sotva začala a policisté již evidují dvě oběti nehod na koloběžkách. Statistiky varují před strmým nárůstem nehod elektrokol a elektrokoloběžek, u nichž hraje tragickou...

27. dubna 2026  13:06

OBRAZEM: Šeď normalizace i rázovité postavy. Ostrava objektivem světoběžníka

Výstava Sůl země fotografa a architekta Milana Pitlacha zachycuje syrovou i...

Ostrava byla pro architekta a fotografa Milana Pitlacha osudovou láskou, ke které se vracel i ze světových metropolí jako Londýn nebo Šanghaj, protože část života strávil v emigraci. Přesto zachytil...

27. dubna 2026  10:21

Legendární mohyla pod Lysou horou slaví výročí, hledá příběhy vynesených kamenů

Sobotní výstup do beskydských kopců byl událostí. Letošní setkání na Ivančeně...

Tisíce skautů z celého Česka v sobotu zaplnily úbočí beskydské Lysé hory, aby si u mohyly na Ivančeně připomněli památku svých zavražděných kolegů. Letošní tradiční výstup se nesl ve znamení 80....

27. dubna 2026  9:28

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Pardubice - Třinec 2:1. Domácí mají finálový mečbol, chvíli před koncem rozhodl Sedlák

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Už v úterý mohou slavit. Dosáhnout na titul, který jim od roku 2012 uniká. Hokejisté Pardubic vybojovali ve finále extraligy na domácím ledě mečbol. V pátém utkání porazili Třinec 2:1 a v sérii vedou...

26. dubna 2026  19:28,  aktualizováno  19:57

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

26. dubna 2026  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sundejte dresy! křičeli fandové na hráče Baníku. Ti odmítli, chtějí bojovat dál

Ostravský kapitán Michal Frydrych si zpracovává míč na prsou před plzeňským...

Nejsou schopni odehrát utkání, aniž by nedostali gól. A sami ho nedokážou vstřelit. To jsou současní fotbalisté Baníku Ostrava. V sobotním zápase 27. kola první ligy prohráli doma s Plzní 0:1 a po...

26. dubna 2026  8:53

Nejisté ceny energií nutí firmy k investicím. Jen fotovoltaika většinou už nestačí

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Desítky i stovky milionů korun investovaly v posledních deseti letech firmy v Moravskoslezském kraji do zvýšení své energetické soběstačnosti. Hlavním důvodem je nejčastěji vysoká a často...

26. dubna 2026  7:42

