Muž na ubytovně v Novém Jičíně ubodal známého. Pohádali se kvůli ovoci

Incident se stal v úterý v pozdních nočních hodinách, bližší čas ani místo policie neuvedla. Když policisté na základě telefonického oznámení přijeli na místo, narazili na dva muže, z nichž jeden byl těžce zraněný.

„Ten i přes poskytnutou lékařskou pomoc zraněním podlehl,“ konstatovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policisté zadrželi 48letého muže, přičemž napadený měl o tři roky méně. Jak vyšlo najevo, muži se mezi sebou pohádali, údajně šlo o konzumaci ovoce. Hádka skončila napadením a bodáním.

Vyšetřující kriminalista už útočníka obvinil z vraždy a navrhl jeho vzetí do vazby. Vzhledem k závažnosti trestného činu je jisté, že soud žádosti vyhoví. Pachateli hrozí vězení od deseti do osmnácti let.