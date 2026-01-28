Zmíněný případ však ostravská mordparta nevyšetřuje dlouho. „V polovině prosince jsme v jednom z bytů v Ostravě nalezli dvaasedmdesátiletého zemřelého muže a pojali jsme podezření na cizí zavinění. Soudní pitva násilnou smrt potvrdila,“ konstatoval Martin Lichý, šéf krajské kriminálky.
Na dotaz iDNES.cz, v jakém ostravském obvodu se vražda stala a jakým způsobem byl muž zavražděn, Lichý odvětil, že kvůli vyšetřování zatím nemůže nic podrobnějšího sdělit. „Ani zatím nemáme důvod žádat veřejnost o pomoc, máme nějaké směry vyšetřování,“ podotkl kriminalista.
Krajský policejní šéf Tomáš Kužel připomněl, že poslední nevyřešená vražda v regionu se datuje do roku 2015, kdy v červnu v obci Nýdek na Třinecku někdo ubodal místního dvaašedesátiletého muže. Tělo bylo nalezeno u jeho rybníků v bedně na filtrační zařízení. Spekulovalo se o přistiženém pytlákovi, ale pachatele se dosud nepodařilo odhalit.
Loupežné vraždy takřka vymizely
Ještě starší nevyřešené případy v kraji jsou zavražděná inspektorka na odpočívadle na Bruntálsku z roku 2006, vražda pracovnice sázkové kanceláře ve Frýdku-Místku o rok později a ubodaná matka malého dítěte v bytě v Českém Těšíně v roce 2009.
V rámci kraje pracuje i speciální policejní tým, který se zaměřuje na staré případy vražd. „Stále více nám pomáhají kamerové systémy ve městech, navíc mnohem dokonalejší jsou i možnosti genetiky. Stále proto věříme, že objasníme i starší případy,“ zmínili Kužel s Lichým.
Loni se v Moravskoslezském kraji stalo jedenáct vražd, z nichž deset bylo objasněno. „Naštěstí takřka vymizely loupežné vraždy, které jsou na objasnění náročnější, v minulém roce šlo většinou o vztahové násilné činy,“ podotkl kriminalista Lichý.