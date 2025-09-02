Chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Mladíkova brutalita kriminalisty otřásla

Podle informací iDNES.cz i zkušené kriminalisty zvyklé na mnohé hrůzy razance a způsob smrtícího útoku z ranních hodin 29. prosince 2024 notně překvapily. Zdevastované tělo zavražděného jednapadesátiletého bezdomovce leželo u výpusti z bývalé vodní elektrárny na Říčním okruhu v Krnově a výčet způsobených zranění byl velmi dlouhý.
„Muž utrpěl rozsáhlá vnější i vnitřní poranění, a to například zlomeniny lebky, obličejového skeletu, hrtanu a žeber, dále natržení sleziny a krvácení do hrudní i břišní dutiny. Zemřel krátce po útoku v důsledku udušení způsobeného kombinací poranění,“ přiblížil státní zástupce Vít Legerský.
Během soudního jednání Legerský dále uvedl, že obviněný bez stálého zaměstnání byl nespokojený se svým dosavadním životem. „Chtěl někoho zbít, dokonce říkal, že nejlépe do bezvědomí.“
Obviněný na dotaz soudu, jestli chce něco sdělit, uvedl, že nechce.
Sigmund vraždil jen tři týdny poté, co oslavil osmnáctiny. Policisté jej dopadli do čtyřiadvaceti hodin od ohlášení nalezeného těla. Jak vyšlo najevo, mladík s ještě jedním mužem předchozí noc zhusta popíjel alkohol, což u něj vyvolalo agresivní touhu někoho zmlátit.
Opilý mladík ukopal spícího muže, tělo pak s kamarádem ukryli do výpusti
Pak s kamarádem obcházeli místa v Krnově, kde přespávali bezdomovci. Na ty narazili až v bývalé vodní elektrárně na Říčním okruhu. Známému Sigmund dokonce předal svůj mobil, aby útok natočil. Záznam pak sice smazali, ale policistům se z přístroje podařilo vydolovat několik usvědčujících fotografií.
Cílem jeho agrese se nakonec stal spící bezdomovec. A Sigmund řádil jako pominutý. „Útok měl více fází a obžalovaný do muže opakovaně udeřil a kopal. Rovněž mu našlapoval na hlavu, hlavou mu několikrát udeřil o dlažbu a rdousil ho,“ vyjmenoval žalobce.
Nakonec společně mrtvolu shodili k zadní části výpusti, kde se ji snažili schovat a zakrýt stopy.
Soud čeká i jeho známého
Jak uvedla policie po dopadení, pachateli vraždy způsobené zvláště surovým způsobem hrozilo patnáct až dvacet let, případně ještě vyšší, mimořádný trest.
Sigmund se přiznal a po dohodě státního zástupce s obhajobou navrhl žalobce trest patnáct let vězení. Ten soud nakonec přijal. Odvolání se odsouzený i státní zástupce vzdali, rozsudek je tedy pravomocný.
Soudkyně sdělila, že nejsou pochybnosti, že obviněný skutek spáchal. „Trest je odpovídající, zohlednil projevenou sebereflexi, přiznání a také nízký věk odsouzeného,“ uvedla. Sigmundovi také pomohlo, že prostřednictvím svého otce už uhradil sto tisíc korun jako nemajetkovou újmu příbuzným zavražděného.
Soud čeká i jeho známého, se kterým Sigmund hledal vhodný cíl agrese a poté mu pomáhal ukrýt mrtvolu. Podle informací iDNES.cz bude za nadržování a pomoci k těžkému ublížení na zdraví souzen samostatně. Jeho provinění bude posuzovat Okresní soud v Bruntálu, líčení dosud nebylo nařízeno.
3. ledna 2025