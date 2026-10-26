Případ otřásl i zkušenými kriminalisty, protože obžalovaní Antonín Špička (27 let) a jeho sestra Renáta Pavlíčková (38 let) se u ležícího a pozvraceného známého fotili a natáčeli.
Soudní jednání se sourozenci v pondělí začalo, termín vyhlášení rozsudku zatím není znám. Kvůli tomu, že oba odmítli dohodu a vině a trestu, přičemž tvrdí, že se smrtí známého nemají nic společného, se v jednací síni začal rozvíjet jen stěží uvěřitelný příběh.
„Za to, co provedli, jak můj bratr před smrtí trpěl, by měli dostat elektrické křeslo, a ne patnáct let vězení.“