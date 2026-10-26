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Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují

Josef Gabzdyl
  15:26

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Krajský soud v Ostravě řeší případ Antonína Špička a Renáty Pavlíčkové, obžalovaných pro zvlášť závažný zločin vraždy spáchaný formou spolupachatelství. Podle obžaloby měli obžalovaní v lednu letošního roku v Karviné společným jednáním připravit o život muže středního věku. Státní zástupce jednání kvalifikuje jako vraždu spáchanou s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem. (26. říjen 2026) -------- | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Původně to měl být kanadský žertík. Ale údajný vtip se zvrhl v naprostou hrůzu, při které jednadvacetiletý muž letos v lednu v Karviné takřka den umíral v ukrutných bolestech. Z jeho utrpení viní sourozence, kteří si však na jednání Krajského soudu v Ostravě vinu přehazují. Za vraždu spáchanou zvlášť trýznivým způsobem jim totiž hrozí nejméně patnáct let vězení, ale mohou dostat také výjimečný trest.

Případ otřásl i zkušenými kriminalisty, protože obžalovaní Antonín Špička (27 let) a jeho sestra Renáta Pavlíčková (38 let) se u ležícího a pozvraceného známého fotili a natáčeli.

Soudní jednání se sourozenci v pondělí začalo, termín vyhlášení rozsudku zatím není znám. Kvůli tomu, že oba odmítli dohodu a vině a trestu, přičemž tvrdí, že se smrtí známého nemají nic společného, se v jednací síni začal rozvíjet jen stěží uvěřitelný příběh.

„Za to, co provedli, jak můj bratr před smrtí trpěl, by měli dostat elektrické křeslo, a ne patnáct let vězení.“

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Z legrace vražda. Umíral hodiny v krutých bolestech, sourozenci si vinu přehazují

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Krajský soud v Ostravě řeší případ Antonína Špička a Renáty Pavlíčkové,...

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