Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Josef Gabzdyl
  14:51
Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po obrovských bolestech zemřel v nemocnici. Sourozenci jsou obvinění a soud je poslal do vazby. Hrozí jim až výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Hrůzný čin se stal v polovině ledna, kdy byli ve večerních hodinách přivoláni záchranáři k muži s rozsáhlým krvácením zejména v obličeji. „Transportovali ho ve vážném zdravotním stavu do nemocnice, přičemž dvacetiletý muž druhý den bohužel zemřel,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na místo vyjeli také karvinští policisté, kteří začali zjišťovat, co se zraněnému stalo. Prvotní šetření výrazně nasvědčovalo, že mu závažná poranění způsobil někdo jiný.

Případ si proto převzali krajští kriminalisté, kteří začali s výslechy, ověřili totožnost zemřelého a zajistili větší množství stop. K objasnění případu pomohly i závěry soudní pitvy.

„Bezprostřední příčinou smrti poškozeného byl úrazový šok při rozsáhlém poleptání kůže na hlavě a krku a poleptání i dýchacích cest,“ konstatovala policejní mluvčí.

Se zákonem dosud neměli problémy

Z vraždy způsobené zvláště surovým způsobem byli záhy obviněni sourozenci, muž a žena, středního věku, konkrétní věk policie neuvedla. Jak policisté zjistili, sourozenci s mladým mužem společně popíjeli alkohol. Když mladík usnul, tak na něj nalili, zvláště pak na obličej, směsici různých žíravin. „Mimo jiné použili i chemický čisticí prostředek používaný běžně v domácnosti,“ přiblížila mluvčí Štětínská.

Záchranáři trpícího muže ošetřili až několik hodin po činu. Kdo sanitku zavolal, zatím nechtěli policisté vzhledem ke stavu vyšetřování uvést.

Obvinění sourozenci dosud nebyli soudně trestaní, nyní jim však hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně výjimečný trest. „Soud rozhodl o vzetí obou do vazby. Kriminalisté ve vyšetřování případu i nadále pokračují,“ zakončila Štětínská.

23. ledna 2026  14:51

