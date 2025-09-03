Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

  14:47
Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili, ten se ke svému činu přiznal. Kriminalisté jednají o uvalení vazby.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Jan Vaca, iDNES.cz

Vrchní komisař dnes ze zvlášť závažného zločinu vraždy obvinil šestatřicetiletého muže. „K události došlo v průběhu noci z 1. na 2. září 2025 ve Frýdku-Místku. Obviněný měl v jedné z šachet teplovodního potrubí, kde pobývali s o rok mladší přítelkyní, tuto napadnout a začít rdousit, čímž jí způsobil zranění neslučitelná se životem,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Přivolaní policisté se snažili ještě ženu oživit, ale lékař následně konstatoval její smrt.

„Po příjezdu hlídek na místo události se muž snažil před policisty utéct, byl však ihned zadržen. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, policisté jej umístili na záchytnou stanici a po vystřízlivění s ním činili další procesní úkony,“ uvedla Jiroušková.

„Vyslechli také jiné osoby, proběhlo ohledání místa činu, zajištění stop. K činu se obviněný doznal. Motivem jednání měla být nespokojenost ve vztahu,“ řekla mluvčí.

Podle informací iDNES.cz byli žena i muž bez domova a v šachtě dlouhodobě přebývali.

Obviněnému hrozí trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let. „Kriminalisté budou podávat podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby a ve vyšetřování pokračovat,“ dodala Jiroušková.

