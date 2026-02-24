Opilý kutil demontoval plynový kotel, výbuch zapálil sklep a vysklil okna domu

Josef Gabzdyl
  12:39
Velké štěstí v neštěstí měl navzdory své lehkomyslnosti čtyřiačtyřicetiletý muž z rodinného domku ve Vratimově u Ostravy. Posilněný alkoholem o víkendu demontoval plynový kotel a přitom poškodil plynové potrubí. Následný výbuch rozmetal sklep i část domku.

KRIMI

Incident se stal v neděli po 13. hodině. Když na tísňovou linku oznámili, že v jednom vratimovském domku nejspíše vybuchl plyn, hasiči tam vyslali jednotky ze stanic Ostrava – Jih a Ostrava – Zábřeh. Současně zasahovali i dobrovolní hasiči z Vratimova a místní části Dolní Datyně. Vzápětí dorazili policisté a záchranáři.

„Už při příjezdu k místu události viděli hasiči nejen stoupající kouř, ale také sklo z okenních výplní, které bylo vlivem exploze rozmetáno v okolí domu,“ popsala mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Hasiči ve Vratimově u Ostravy likvidovali požár po výbuchu, který způsobil opilý majitel domu neodbornou demontáží plynového kotle. Nutné bylo i posílení narušené statiky stavby. (22. února 2026).
12 fotografií

Jak uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková, na cestě před objektem ležely také různé předměty z domu.

Po zajištění cesty jen pro záchranné složky hasiči začali likvidovat požár ve sklepě. V domě v kritickou dobu pobýval jen čtyřiačtyřicetiletý muž, který vyvázl s oděrkami. Jinak kupodivu nebyl závažněji zraněný.

Jak ukázalo další vyšetřování, muž se rozhodl odmontovat plynový kotel. Jenže mu pranic nevadilo, že předtím více než málo požíval alkohol. „Policisté mu provedli dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem téměř 1,5 promile alkoholu,“ konstatovala mluvčí Michalíková.

Při demontáži kotle opilý kutil porušil plynové potrubí, přičemž ve stejné sklepní místnosti současně topil v kotli na tuhá paliva. Z potrubí nejspíše unikl plyn, což zanedlouho vedlo k explozi.

Naštěstí pro muže se zrovna nacházel nikoliv ve sklepě, ale v přízemí domku. To mu asi zachránilo život, protože sklepem otřásla silná detonace a začalo tam hořet.

„Navíc vlivem exploze došlo k narušení statiky objektu. To následně potvrdil přivolaný statik, který vytyčil nebezpečný prostor. Rozhodl také o nutnosti stabilizace konstrukcí domu, kterou provedli hasiči za pomoci podpůrných systémů ze dřeva,“ upozornila mluvčí hasičů. Ti také předběžně vyčíslili způsobenou škodu na zhruba dva miliony korun.

Kutila navíc nejspíš čeká trestní stíhání. „Policisté obvodního oddělení Vratimov zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti,“ poukázala policejní mluvčí s tím, že policisté ve spolupráci s hasiči pokračují ve vyšetřování události.

