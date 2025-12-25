Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

Autor: ,
  21:47
Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal, nebyli ale příbuzní. Motivem činu byly zřejmě osobní vztahy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Soud nyní bude rozhodovat, zda obviněný půjde do vazby, informovala ve čtvrtek řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Obviněnému může hrozit až 18 let vězení.

Mluvčí uvedla, že muž ve středu dopoledne sám zavolal na tísňovou linku 158. Oznámil, že zabil svého známého, a poté zavěsil telefon.

Policisté byli na místě za několik minut. „V jednom z domů za užití donucovacích prostředků zadrželi muže. Při prohlídce domu policisté nalezli v jednom z pokojů osobu bez známek života. Bylo jasné, že se jedná o násilnou smrt,“ uvedla Michalíková.

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt muže na Ostravsku, zadrželi podezřelého

Případ si do své gesce převzali kriminalisté. Na místo vyjeli specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajistili stopy, jež následně budou vyhodnocovat. Soudní pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí.

„Krajští kriminalisté i dnes na případu intenzivně pracují, provádí stále procesní úkony včetně výslechu podezřelého muže,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát let kopřivnické mučírny. Jak na polygonu dávají tatrám do těla

To ale přinášelo problémy a nepříjemná poškození.

Motor se rozburácí, mohutné pneumatiky se zakousnou do kamene a několik desítek tun oceli se dere vzhůru k nebi. Sklon je tak prudký, že se na něm člověk neudrží, tatrovka ho ale vyjede s „prstem v...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Obyvatelé se stěhují i umírají. Vylidňování Moravskoslezského kraje pokračuje

Budova ČSÚ v Praze.

O dalších bezmála šest tisíc obyvatel méně hlásí severní Morava a Slezsko, což je nejvyšší úbytek v Česku. Pátým rokem v řadě pokles porodnosti. A republikově nejvyšší převaha těch, co se...

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal,...

25. prosince 2025  21:47

Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na...

Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční...

25. prosince 2025  16:37

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt muže na Ostravsku, zadrželi podezřelého

Ilustrační snímek

Kriminalisté od dnešního dopoledne vyšetřují násilnou smrt muže v domě ve Vratimově na Ostravsku. Policie na místě zadržela podezřelého, ještě ale nebyl obviněn. Uvedla to policejní mluvčí Soňa...

24. prosince 2025  16:45

Vánoční dárek pro fanoušky Vítkovic. Yetman, Nellis a Abdul prodloužili smlouvy

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Hokejové Vítkovice oznámily jako vánoční dárek svým fanouškům prodloužení smluv s členy elitní útočné formace. Jindřich Abdul a Kanaďan Chad Yetman budou po uplatnění opce pokračovat minimálně do...

24. prosince 2025  14:20

Dejte prostor tichu a jen buďte, radí farář. Občas pořádá bohoslužby i v hospodě

Farář Pavel Janošík působí ve Vítkově na Opavsku, ale je také kaplanem...

Nadcházející oslavy narození Ježíše Krista táhnou do kostelů i lidi, kteří tam během roku nezavítají. Duchovní mají o Vánocích více práce než obvykle a také je ohrožuje stres a smutek, který...

24. prosince 2025  7:08

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Autobus srazil a těžce zranil školáka na přechodu, policie hledá svědky

Místo nehody, při které autobus srazil na přechodu pro chodce školáka. (17....

Policie hledá svědky nedávné nehody v Šenově u Nového Jičína, kde autobus na přechodu pro chodce srazil patnáctiletého školáka. Chlapec utrpěl těžká zranění.

23. prosince 2025  15:43

Levnější elektřinu firmy v kraji vítají, nabádají však k dalším opatřením

Nikdo snad nepochybuje, že v ocelárně Třineckých železáren teploty dosahují až

Těžkou situaci energeticky náročných podniků, jako jsou hutě nebo chemičky, by mohl alespoň trochu zmírnit plánovaný krok vlády přenést platby za podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) z...

23. prosince 2025  13:52

Unikátní zákrok v Ostravě. Lékaři zachránili kojence, kterému chyběl konečník

Chlapeček Oliver se svou maminkou po úspěšné operaci. (23. prosince 2025)

Unikátní operace se podařila ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Osmiměsíčnímu chlapečkovi tam lékaři vytvořili chybějící konečník a současně odstranili píštěl, tedy nepřirozené propojení, mezi slepým...

23. prosince 2025  9:47

Ostravská zoo se dočkala vánoční kočičí nadílky, dvě mláďata však uhynula

Mládě karakala v ostravské zoo.

V ostravské zoo se narodila mláďata u dvou zástupců malých koček – karakalů a ocelotů slaništních. Oba druhy odchovávají po jednom mláděti. U samice karakala jde o premiéru, samice ocelota již v...

23. prosince 2025  6:39

Přízemí opavské Bredy se mění na sál. Město hledá zájemce o oživení prostoru

Vizualizace přízemního prostoru v unikátním bývalém obchodním domu Breda v...

V někdejším obchodním domě Breda v Opavě začíná obnova přízemí. To se propojí s dosud uzavřenými výkladními skříněmi a promění v přirozeně osvětlený víceúčelový sál pro dvě stovky lidí. Cílem je...

22. prosince 2025  16:56

Ostravské ANO chce za primátora třicetiletého Vereše, do Senátu Vilamovou

Předseda oblastního sdružení hnutí ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš

Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na senátorku za volební obvod číslo 72 tam...

22. prosince 2025  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.