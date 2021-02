Finanční podpora prospěšných prací klesá, městům chybí pomoc nezaměstnaných

Na podporu těchto dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají problém uplatnit se na trhu práce, míří do Moravskoslezského kraje rok od roku méně peněz.



Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí zdejší region čerpá na veřejně prospěšné pracovníky (VPP) druhý největší objem peněz. „A zároveň platí, že veřejně prospěšné práce jsou dlouhodobě jedním z nejvíce využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,“ říká Jaroslava Sladká.

Pohled na absolutní čísla ale ukazuje jasný trend. V roce 2017 zamířilo do kraje od státu 344 milionů korun, v roce 2019 to bylo už jen 163 milionů a loni příspěvek činil 119 milionů. To městům nedovoluje zaměstnat tolik lidí jako v minulosti.

A například v Bohumíně ani netuší, co se bude dít od května. „Zatím máme z úřadu práce přislíbené dotace na naše VPP pouze do konce dubna,“ vysvětlila mluvčí radnice Jana Končítková.

O záchranu projektu tam stojí i přesto, že musí z vlastních zdrojů doplácet, a to do úrovně minimální mzdy, měsíční odměnu pracovníků získanou od Úřadu práce.

„Jedná se o skupinu lidí velmi obtížně uplatnitelných na trhu práce, a to bez ohledu na vývoj nezaměstnanosti. Přitom peníze od státu budou dostávat dál, ale ve formě sociálních dávek. Je proto lepší, když ráno musí vstát a jít do práce a zasloužit si je,“ vysvětluje starosta Bohumína Petr Vícha.

Vedle výchovného efektu jsou pracovníci veřejně prospěšných prací pro města i velkou pomocí.

„Technické služby, které tyto pracovníky zaměstnávají, je využívají prakticky na všech svých střediscích. Starají se o zeleň, silnice, provádějí úklid, jsou na třídírně odpadu, na kompostárně a podobně,“ přibližuje jejich každodenní činnost mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

Vyšší počet pracovníků by uvítala většina měst

V Novém Jičíně je aktuálně v rámci projektu VPP zaměstnáno čtrnáct lidí. Jako jediná z oslovených měst to tamní radnice považuje za dostatečný počet.

Navýšení počtu by vedle zmíněného Havířova a Bohumína přivítali i ve Frýdku-Místku, Opavě nebo v centrální ostravské části.

„Aktuálně v městském obvodu pracuje v rámci VPP deset lidí. Jejich počet klesá, loni jich bylo ještě 20, dříve dokonce 40. Technické služby by výpomoc pracovníků navíc velmi uvítaly,“ potvrdila mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Hana Mainušová.

Peněz navíc se ale ani letos samosprávy nedočkají. „V tomto roce budou tyto práce podpořeny stejnou částkou jako v roce 2020,“ informovala mluvčí MPSV.

Například v Havířově tak doufají ve využití dalších zdrojů, například Evropského sociálního fondu. „Od května máme přislíbeno zhruba dvacet lidí, kteří budou financováni z nadnárodních peněz. Podmínky pro jejich přijetí jsou stejné, tedy dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, neumístitelnost v jiných zaměstnáních nebo zdravotní omezení,“ objasnila mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná.