Soutěžní porotu si členové studia získali také tím, jak pracovali s hudbou skladatele Leoše Janáčka. „Vycházíme z Janáčkovy teorie znění, počítání a sčítání. Tento hudební princip přetváříme do vizuálního jazyka,“ vysvětloval Martin Egrt ze studia Gradual.
S kolegy se nechal inspirovat také architekturou původní budovy Domu kultury města Ostravy, která zanedlouho oslaví 65 let od otevření.
„Projekt architekta Stevena Holla, podle kterého vzniká přístavba koncertního sálu, byl pro nás další důležitou inspirací. Především reflektujeme jeho práci se světlem,“ doplnil Egrt.
Do vizuálního stylu kulturního centra VOX se promítají otvory a světlíky, které newyorský architekt navrhl.
„Základním prvkem, se kterým pracujeme, je obdélník v mřížce, který se postupně zaobluje a získává tekutý charakter,“ vysvětlila spoluautorka vizuálu Markéta Steinert.
Do soutěže vyhlášené loni na jaře se přihlásilo 37 grafických studií, ve finále skončila tři.
Do procesu hledání názvu, který měl být jednoduchý, výstižný a mezinárodně srozumitelný, se vedle různých odborníků a politiků zapojila také veřejnost.
„Potvrdila se velká kreativita Ostravanů. Poslali mnoho vtipných, méně vtipných i hodně relevantních návrhů,“ shrnula náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Připustila, že podobnost názvu s kulturním centrem DOX v Praze-Holešovicích není úplně náhodná. „Pracovali jsme s názvy stávajících koncertních domů i kulturních center u nás i v zahraničí, včetně pražského DOXu,“ sdělila náměstkyně.
První úvahy o stavbě koncertního sálu v Ostravě pocházejí z roku 2012, kdy se Ostrava připravovala na kandidaturu o titul Evropské hlavní město kultury 2015.
Hotovo má být koncem roku 2028
„Dnes jde o jeden z nejambicióznějších projektů v dějinách Ostravy. Pokud se něco závažného nestane, je reálné, že stavba, která začala loni v červenci, by mohla být koncem roku 2028 hotová,“ poznamenal primátor Jan Dohnal.
Část ulice 28. října, kde se staví také krajská vědecká knihovna zvaná Černá kostka, se podle primátora promění v mimořádnou lokalitu „Vzniká tam něco unikátního, minimálně v rámci republiky,“ konstatoval Dohnal.
Ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a šéf Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Jan Žemla, který je zároveň jednatelem městské společnosti VOX, potvrdil, že už pracuje na zahajovacím programu. „Objednali jsme pro tuto příležitost dílo předního současného skladatele Ondřeje Adámka,“ doplnil Žemla.
Rekonstrukce kulturního domu s několika sály a restauracemi a budování koncertního sálu pro 1 300 diváků, který má mít špičkovou akustiku, pokračují. Bude to stát okolo čtyř miliard korun. Vedení města věří, že jde o správnou investici, která přispěje k prosperitě a prestiži města nejen v hudebním světě.
