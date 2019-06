Firmy v Moravskoslezském kraji se chystají na obří armádní zakázku

Na obří padesátimiliardové zakázce by se české firmy měly podílet téměř z poloviny. Součástí výběrového řízení je vedle ceny i podíl výroby, který případný vítěz přesune do českých firem.



„Na české firmy by mělo v tomto programu připadnout více než čtyřicet procent výrobního podílu, to je něco přes dvacet miliard korun,“ uvedl Petr Bohuš, mluvčí VOP CZ.

Výběrové řízení na nákup 210 bojových vozidel pěchoty (BVP), určených pro 7. mechanizovanou brigádu, už běží, vláda jedná s firmami GDELS, BAE System, PSM a Rheinmetall. Vítězný výrobek by měl v budoucnosti nahradit dosluhující BVP-2 sovětské provenience, které armáda využívá už několik desítek let.

Proti výběrovému řízení a hlavně zadávacím podmínkám se objevilo mnoho námitek, výběrové řízení ale běží dál. A firmy v kraji i v celém Česku se už na zakázku chystají.

„V Šenově u Nového Jičína se setkali zástupci dvaapadesáti českých firem, které by se na zakázce mohly podílet,“ řekl Bohuš. VOP nyní všechny jejich nabídky shromažďuje a předá je všem čtyřem zahraničním uchazečům tendru k využití.

Z dvaapadesáti firem, které své nabídky na spolupráci na výrobě obrněných transportérů podaly, je devět z Moravskoslezského kraje. „Konkrétní ale zatím být nemůžeme, jde o menší i větší podniky. Celkově se o spolupráci na zakázce zajímají firmy napříč republikou, namátkou z Prahy, Brna nebo Uherského Hradiště,“ dodal mluvčí VOP.

Pro šenovský opravárenský podnik by to nebyla první zakázka, v níž by se podílel na výrobě vozidel pro českou armádu. Před několika lety se zde vyráběly například známé obrněné transportéry Pandur, modernizovaly se zde tanky T72.

A přínosem celého projektu nemají být jen peníze. „Logicky jsme jako strategický vojenský podnik a partner ministerstva obrany a české armády připraveni naplnit klíčovou roli integrátora českého průmyslu v projektu BVP,“ řekl Martin Volný, pověřený výkonem funkce ředitele VOP CZ. „Důležitá je nejen výroba, ale i přenos know-how do českého průmyslu a zajištění životního cyklu nových BVP,“ podotkl Volný.

I s následnou údržbou by podle zástupců VOP mohla zakázka, včetně výroby nových BVP, znamenat práci na dlouhou dobu.

„Je to unikátní šance pro celý český zbrojní průmysl. Výroba a dodávka moderních obrněných vozidel pěchoty včetně jejich následného servisu může přinést práci v regionu až na třicet let,“ řekl už na konci ledna při podpisu memoranda o spolupráci s ministerstvem obrany tehdejší ředitel VOP Marek Špok.