Vojenské opravny v Šenově budou vyrábět pro Bundeswehr, přijmou až stovku lidí

Darek Štalmach
  14:26
S přijetím až stovky nových zaměstnanců počítají ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Díky získání důležitých certifikátů tam totiž mohou nově vyrábět i pro německou armádu a její dodavatele. Podnik už začal naplňovat první rozběhnuté zakázky a o dalších jedná.

Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila jde o zásadní posun v možnostech státního podniku. Získané oprávnění podle něj otevírá cestu k výrobě a svařování obrněných dílů nejen pro Německo, ale i pro další západní trhy.

„Je to pro nás důležitý milník, který potvrzuje, že jsme schopni splnit velmi přísné požadavky a dodávat v kvalitě, kterou od nás zahraniční partneři očekávají,“ komentoval úspěch Vlastimil Navrátil.

Jako Lego ze tří tisíc dílků. První obrněnec CV90 vyjede z českých dílen na podzim

Rozšíření výroby se promítne i do zaměstnanosti. VOP počítá s náborem nových pracovníků, zejména do výroby.

„Do budoucna plánujeme vznik velkého svařovacího centra, ve kterém by byly soustředěny zakázky pro několik paralelně realizovaných projektů. V souvislosti s tím počítáme s náborem až necelé stovky nových svářečů a dalších podpůrných profesí,“ poukázal na jeden z přínosů nově získaných certifikátů mluvčí VOP Rostislav Rožnovský.

Ve Vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína začali novou éru. Díky splnění nejvyšších měřítek kvality nově pracují i pro německý Bundeswehr. (13. ledna 2026)
Nepůjde jen o svářeče, ale také o další technické a podpůrné profese. Firma zároveň v tomto směru vsází na další rozvoj automatizace a robotického svařování.

V kraji je bez práce 52 tisíc lidí

Nábor ve VOP přichází v době, kdy se situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji zhoršuje. Nezaměstnanost v regionu v závěru loňského roku opět vzrostla, tentokrát na 6,6 procenta, bez práce je přes 52 tisíc lidí.

Deset tisíc za poslední tři roky. Lidí bez práce v Moravskoslezském kraji přibývá

A v dalších měsících lze v tomto směru očekávat další tlak. „V Moravskoslezském kraji bylo za posledních šest měsíců nahlášeno hromadné propouštění u 1 624 zaměstnanců, což je nejvíce ze všech krajů a zhruba čtvrtina celkového počtu v České republice,“ přiblížil situaci v regionu František Bikár z Úřadu práce ČR.

„Největší podíl má těžební sektor, kde jde téměř o 900 lidí. Výraznější propouštění se objevuje také ve výrobě základních kovů, automobilovém průmyslu a ve výrobě strojů a zařízení,“ doplnil.

Zmiňovaných 900 lidí se týká OKD, která po ukončení těžby v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku na konci ledna propustí 750 lidí, dalších 150 pak po skončení činnosti tamní úpravny uhlí.

„Šachta mi bude chybět.“ Horníci u Karviné těží poslední uhlí, sfárali jsme s nimi

Karvinský okres už tak patří mezi nejohroženější v tomto směru, prosincová čísla nezaměstnanosti se zde zastavila těsně pod deseti procenty.

V tomto směru patří Novojičínsko naopak k okresům s nejnižší nezaměstnaností, se 4,7 procenty je tamní poměr lidí bez práce o desetinu nižší, než celostátní průměr.

A další měsíce by i s přispěním VOP mohly vést k dalšímu zlepšení.
„Teď je pro nás klíčové zvládnout to, co už máme podepsané, a připravit se personálně i technologicky na další růst,“ vysvětlil technický ředitel VOP Lukáš Drábek s tím, že podnik má nyní rozjednanou spolupráci s významnými německými partnery a další zakázky mohou následovat.Jejich konkrétní podobu ale zatím nechtěl komentovat.

VOP CZ v současnosti zaměstnává zhruba pět set lidí a v nejbližších měsících se začne podílet na výrobě obrněných transportérů CV90 pro Armádu České republiky, pro kterou bude zajišťovat i servis tanků Leopard.

