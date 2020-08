STAN není můj šálek čaje, říká lídr kandidátky Starostů pro kraj Tancík

I proto spoluposkládal kandidátku hnutí nazvaného Starostové pro kraj a stal se jejím lídrem. „Nemusíme mít nějakou reklamní kampaň slibující peníze na všechny strany, což je velmi levné a hloupé. Voliči znají každodenní práci starostů, a proto věříme, že nám pomohou více ovlivňovat dění v kraji,“ vysvětluje Tancík.

Lze tedy chápat vaše ambice po politice na vyšší úrovni jako nespokojenost menších obcí?

Otice mají přibližně 1 400 obyvatel a opravdu se domnívám, že politika jak centrální, tak částečně i krajská se zajímá hlavně o průmyslové aglomerace a větší města, kdežto o menší obce méně. I menší obce a města musí mít zastání.

A co vám konkrétně vadí na krajské úrovni?

Vesměs jsem spokojen, ale vadí mi třeba, že se kraj podle mého názoru obcím trochu méně věnuje v oblasti vzdělávání. Krajský úřad má podle zákona povinnost metodicky vést a řídit, ale trošku to skomírá, vždyť některá nutná školení si musíme platit sami, to tedy nevím proč.

Velký počet starostů je i ve straně STAN, tedy Starostové a nezávislí. Proč nespolupracujete, nebudete si konkurovat?

Lidé, co celorepublikově ovládají STAN, například pánové Rakušan nebo Farský, nejsou úplně můj šálek čaje. Třeba nesouhlasím s jejich názory na zahraniční politiku. Nemám obavy, že si budeme navzájem krást hlasy.

Vladimír Tancík Šestapadesátiletý komunální politik se narodil na Slovensku, kde však žil velmi krátce.

Dvaadvacet let pracoval v armádě, pak na opavském magistrátu, od roku 2010 je starostou Otic na Opavsku.

Ženatý, má dvě dcery a čtyři vnoučata.

Mezi zájmy řadí například myslivost, rybaření nebo zahradu.

Jak se skládala starostovská kandidátka?

Už jsme se o to pokoušeli před čtyřmi roky, tehdy se to nepovedlo. Letos už ano, což přičítám tomu, že zatímco minule jsme zakládali vlastní volební stranu, tak nyní jsme se napojili už na existující, a proto nemusíme třeba shánět tisíc podpisů a další nesmysly, kterými se tradiční politické strany snaží zkomplikovat vstup do voleb dalším.

Jak se vám líbí vývoj kraje od jeho vzniku před dvaceti roky?

S hejtmanem Tošenovským jsem jako úředník do styku nepřišel, s Palasem nebyl problém, ostatně oba jsme myslivci. S Novákem jsme byli trochu na kordy, až jsme si z toho dělali legraci, ten si myslím spíše šel po velkých aglomeracích. A Vondrák je pan profesor, toho můžete poslouchat oficiálně i neoficiálně a stále má co říct.

A je něco, co se starostovi Otic v kraji nelíbí?

Tak pokud se mi něco nelíbí, tak to hejtmanovi řeknu do očí, on to ví. I jeho náměstkům. Mnoho z nich pracuje na radnicích jako místostarostové, tak snad vědí, co nás trápí. Nějakou nespokojenost nechci řešit mediálně, to nemá smysl.

Přes dvacet let jste pracoval v armádě. Jaký to má vliv na vaši politickou kariéru?

Jednoznačně pozitivní. Díky tomu umím řídit lidi, současně i kontrolovat, umím plánovat. Rovněž mám i velkou vnitřní disciplínu, například nikam nechodím pozdě a umím si najít práci.

Nedávno jste byl zmiňován v souvislosti s tragickým požárem v Bohumíně, a to že Otice pošlou na sbírku korunu za každého občana, tedy 1 400 korun. To doplnila výzva, aby totéž udělaly všechny obce i města v kraji...

Ano, když to udělají všichni, tak to znamená 1,2 milionu korun, za což už se opraví tři byty.

A napadlo by vás to i jindy než před volbami, ve kterých jako lídr kandidujete?

Byl to sice můj nápad, ale s volbami to nemá nic společného. Nijak jsme to neprezentovali, neavizovali, nebyly pompézní e-maily. Vše vyšlo najevo, až si toho všimla některá média. Vše se stalo ve slušné lidské tichosti a na radě obce.

Jak Otice zvládly jarní nouzový stav kvůli koronaviru?

Tak zvládly, musely. Bude to však asi znamenat výpadek v příjmech až pět milionů korun. Nejsme obcí, která řeší, jestli přežije, anebo bude mít na výplaty pracovníkům, co sečou trávu, ale spíše to je nemilé kvůli investicím, a tedy rozvoji. Ale více mě zlobí něco jiného.

Povídejte...

Některá rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ostravě. Nikoliv po stránce lékařské, to určitě nezpochybňuji, ale po manažerské. Přeci se jako starosta nemohu až v pátek dozvědět, že v sobotu můžeme udělat obecní krmáš. Kdybychom to věděli alespoň v pondělí, tak ho uděláme. Také některá nařízení jsou napsaná hrozně. Místo jasného vyjádření čteme, že se z předchozího nařízení ruší z třetího odstavce písmeno b a podobně. To je dost špatně.

Co voličům slibujete?

Se sliby šetříme. Rozhodně se chceme zaměřit třeba na dopravu, protože chybí řada obchvatů. Dalším tématem je zdravotnictví nebo také jak lépe ochránit obecní majetek. Také chceme vybudovat sklady s materiálem pro krizové situace.

Kde je pro vaše hnutí hranice volebního úspěchu?

Jdeme z nuly na nějaké číslo, možná jsme černým koněm voleb. Takže spokojenost by určitě byla s tím, kdyby se někdo z kandidátky dostal do krajského zastupitelstva, tedy přes pět procent. Vezměte si zadluženost. U většiny obcí je prakticky nulová, kraje mají nějaké provozní úvěry, ale stát má dluh takřka dva biliony korun. Kdyby se starostové mnohem více podíleli na vládnutí v zemi, vypadalo by to jinak.