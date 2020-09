Jen tři ženy jako jedničky? Smutné, říká krajská volební lídryně Pirátů

„Nezískat pět procent nepřichází v úvahu. Dala jsem si hranici úspěchu jedenáct procent hlasů. Ještě deset bych nebrala jako neúspěch a vše nad jedenáct bude skvělé. Musíme si uvědomit, že kraj není naší úplnou baštou,“ vysvětlila 35letá krajská místopředsedkyně Pirátů.



Jste jednou jen ze tří žen coby jedniček z celkem dvaceti kandidátek. To není moc...

Jen tři ženy jako jedničky? To je moc smutné. Přitom být ženou v politice vnímám jako výhodu, a to například proti klukům, kteří nejsou moc výřeční. Navíc u Pirátů necítím žádnou diskriminaci.

Takže vaše nominace na první místo kandidátky byla samozřejmostí?

To určitě ne. Členská základna mě však jako krajskou místopředsedkyni i asistentku poslanců zná velmi dobře, stejně jako mé dlouhodobé aktivity na Karvinsku. Poslankyní bych být nechtěla, protože preferuji práci v regionu, chci pomáhat přímo v místě problémů.

Zuzana Klusová Narodila se 28. června 1985 v Karviné. Vystudovala tamní osmileté gymnázium a poté Masarykovu univerzitu v Brně.

Nyní působí jako asistentka moravskoslezských poslanců České pirátské strany, kde je i krajskou místopředsedkyní.

S partnerem mají syna (5 let).

Proč jste v roce 2014 vstoupila k Pirátům? To tehdy ještě byla výrazně menšinová strana...

Právě Piráti nám totiž moc pomohli v boji proti rozšíření těžby uhlí v obydlených lokalitách Karviné. Nebáli se, což mi bylo hodně sympatické. Takže bylo rozhodnuto.

Ale občas se mi zdá, že někteří Piráti po získání funkce získají zlozvyky jako politici, které předtím kritizovali. Třeba jsem byl svědkem, jak jeden váš člen ostře vyjel na občana, který sice byl neodbytný, ale to Piráti někdy jsou také...

Vím přesně, o čem mluvíte, doslechla jsem se o tom od několika lidí a dotyčnému jsem trochu vyčinila. Věřím, že to bylo ojedinělé, ujely mu nervy, ale určitě to není něco, co by se mělo stávat častěji. Rozdíl mezi námi a většinou jiných stran není v tom, že bychom byli lepšími lidmi, ale máme lepší stranické mechanismy, které umožňují rychle reagovat. Členská základna má neobvyklé pravomoci díky přímé demokracii uvnitř strany.

Jak hodnotíte vývoj kraje v posledních letech?

Oznámkovala bych ho trojkou. Vedení kraje udělalo spoustu dobrých kroků, například prosazování moderních technologií. Třeba Ostrava se posunula hodně dopředu, ale proměna byla teprve zahájena a bude záležet i na tom, aby se kraj rozvinul rovnoměrně.

Vy jste nejznámější v souvislosti s OKD...

Věnuji se této problematice dlouho a další čtyři roky bude konec těžby uhlí jedním z klíčových témat. Bohužel premiér Babiš v roce 2018 na základě jednoho úspěšného roku OKD prohlásil, že se bude těžit do roku 2030, což všechny, včetně krajského vedení, ukolébalo. A když premiér letos otočil, tak najednou zjistili, že nejsme připravení. To byla velká chyba.

A co s tím chcete dělat?

Víte, v tuzemsku jsme přeborníci na strategie a všelijaké akční plány, ale chybí nám to dotáhnout do konkrétních projektů. Třeba program Restart funguje od roku 2013, ale konkrétní pracovní místa na Karvinsku díky němu jsem nezaznamenala. Podobně to zatím vypadá i s programem POHO 2030. Peněz na transformaci regionu by snad mohlo být dost, ale musíme být připraveni s konkrétními projekty a cílit nejen na velké firmy, ale i na malé a střední podnikání.

Černá kostka, tedy nová vědecká knihovna, má vaši podporu?

Černá kostka určitě ano. Ale přístavba Domu umění Bílý stín ne, protože se tam neuskutečnila architektonická soutěž. Navíc u Černé kostky se podařilo projekt aktualizovat podle požadavků současné doby.

Jenže současně bude Černá kostka nejspíše velmi drahá...

Pokud to kraj zvládne, tak cena by u tak zásadních staveb neměla být hlavním hlediskem. Černá kostka nebo i koncertní hala tady budou stát nejméně staletí, posouvají město výše, tak by to měla být kvalitní architektura.

S kým do koalice rozhodně nepůjdete?

S komunisty jako nedemokratickou stranou v koalici jistě nebudeme, stejně tak u SPD a Trikolóry bychom nenašli programové průniky. A u zbytku uvidíme po volbách.

Ale v Kopřivnici jste nyní koalici s SPD utvořili a naopak v Opavě se ve zlém rozloučili s hnutím ANO...

V Kopřivnici to byl velký problém. Sice peripetie, za kterých se koalice skládala, byly šílené, ale v tomto případě nejsme ochotní dělat kompromisy. Na krajském fóru bylo jasně řečeno, že se tamní koalice musí vypovědět. A Opava ukázala, že pokud v koalici chcete odvádět dobrou práci, tak nemůžete hlídat, jestli vám parťák, tedy v Opavě někteří z ANO, nechtějí podrazit nohy.

Na jaká místa pomýšlíte, pokud Piráti spoluvytvoří koalici?

Ačkoliv samozřejmě jako všichni lídři kandiduji na nejvyšší pozici, reálně to vypadá spíše na náměstkyni. A v tom případě bych kromě řadové zastupitelky Karviné, což je má srdeční záležitost, odešla ze všech dalších pozic. Když vidím, kolik naši poslanci mají práce, kolik materiálů musejí procházet a řešit s odborníky, a přitom někteří jiní k tomu údajně stíhají funkci hejtmana, tak se nestačím divit.