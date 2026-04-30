Starostové pro Ostravu vsázejí v boji o magistrát na silné zastoupení radnic

Uskupení Starostové pro Ostravu vstupuje do nadcházejících komunálních voleb se silnou kandidátkou tvořenou úřadujícími starosty a místostarosty ostravských obvodů. Pod vedením lídra Aleše Boháče chce tým zkušených komunálních politiků přenést dobrou praxi z radnic na magistrát a cílí na zisk více než jedenácti procent hlasů.
Aleš Boháč

Patnáct starostů ostravských obvodů a dalších devět místostarostů tvoří základ kandidátní listiny uskupení Starostové pro Ostravu, které bude v nadcházejících komunálních volbách bojovat o křesla v zastupitelstvu města Ostrava. Kandidátky sestaví i v jednotlivých obvodech.

Lídrem je současný náměstek primátora a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč, následuje hošťálkovický starosta Jiří Jureček, jeho mariánskohorský kolega Patrik Hujdus, šéf novoveské radnice Tomáš Lefner, starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk či starostka Martinova Jolana Kavalková.

„Spojili jsme se napříč Ostravou, abychom vytvořili silný tým, který přenese své zkušenosti z obvodů na úroveň města,“ uvedl Jiří Jureček, který stál v čele Starostů pro Ostravu před čtyřmi lety, kdy získali v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města čtyři mandáty.

Instalace úlů na ostravské Nové radnici. Na snímku Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. (31. května 2024)
Titul Cykloskokan roku získala letos Ostrava. Město v posledních pěti letech vybudovalo nejvíce cyklotras a celkové délce více než 22 kilometrů. Za město ocenění převzal náměstek primátora Aleš Boháč.
Úsměvům v ostravské ČSSD je konec. Primátor Ostravy Petr Kajnar (uprostřed) s Karlem Sibinským (vlevo) a Alešem Boháčem po vyhlášení výsledků komunálních voleb v roce 2010.
„Nejde nám o koryta, máme své funkce, neprahneme po primátorském řetězu, ale potřebujeme důstojné zastání ve vedení města, abychom mohli efektivně prosazovat změny k lepšímu,“ zdůraznil nový lídr Aleš Boháč.

Prozradil, že ambicí starostů je získat dvojciferný volební výsledek od jedenácti procent nahoru.

Na prvních třiadvaceti místech kandidátky jsou zástupci všech třiadvaceti obvodů. Nejvýznamnější a největší městské části, kde vládne hnutí ANO – Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava, mají své zastoupení až od šestnáctého místa dolů a nejedná se o současné starosty ani místostarosty.

Například Slezskou Ostravu zastupuje starostka z let 2014 až 2018 Barbora Jelonková. Jih reprezentuje stavitel Marian Kotas.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Hřebenovka bez občerstvení. Horské chaty v Beskydech zavírají, právě padla další

Beskydy a jejich členitá krajina lákají tisíce turistů. Obejít se na řadě tras...

Velké zklamání pěších turistů i cyklistů, kteří vyrážejí do takzvaných Zadních hor na česko-slovenské pomezí Beskyd, vyvolalo zavření Horské chaty Doroťanka. V Beskydech jde už o několikátý případ za...

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...

29. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  15:33

Mistři dramat v akci, Třinec nikdy nešetří. A i prohrou potvrdil, že je v Česku unikátem

Třinečtí hráči smutní po prohře ve finále extraligy.

Být fanouškem hokejového Třince, to fakt nemůže být jen pohoda, jak se nabízí podle výčtu titulů. Obzvlášť pak poslední roky, kdy Slezané bývají účastníkem těch největších dramat, jaká extraliga ve...

29. dubna 2026  15:01

Dělníka přimáčkl těžký stroj, vážně zraněného jej transportoval vrtulník

Záchranáři a hasiči připravují k transportu dvaačtyřicetiletého muže, kterého v...

Dvaačtyřicetiletý dělník utrpěl v úterý v třinecké průmyslové zóně těžká zranění v horní polovině těla. Po přimáčknutí robustním strojem ho záchranáři uvedli do umělého spánku a letecky...

29. dubna 2026  12:33,  aktualizováno  13:50

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

OBRAZEM: Vývoj hologramů na bankovky. Univerzita otevřela špičkovou laboratoř

Nová laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií na Fakultě...

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO otevřela novou Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií (LT² Lab), která propojuje špičkový výzkum s průmyslovou aplikací. Nové pracoviště...

29. dubna 2026  12:10

Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí

Děčínský rozehrávač Al-Amir Dawes najíždí do koše.

Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...

28. dubna 2026  21:29,  aktualizováno  29. 4. 12:07

Nemohoucího starce týrali bezdomovci. Chránit ho mělo město, tvrdí sousedé

Premium
Dům, v němž bydlel nemohoucí třinecký senior.

Těžké týdny prožíval senior z Třince, jehož opatrovníkem bylo ustanoveno město. Přestože magistrát tvrdí, že za ním docházela sociální pracovnice dvakrát týdně, podle sousedů zdravotně a zřejmě i...

29. dubna 2026

Obavy z Heřmanické haldy. V první oddělovací stěně je odpad, čeká se na posudek

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Heřmanická halda plná toxických látek hoří v Ostravě už přes 25 let.Ohrožuje okolí, kde se nacházejí obytné části, výrobní firmy i přilehlou věznici. Celou lokalitu a její sanaci má na starosti...

29. dubna 2026  9:29

Téměř sto let staré kruhy i šplhadla. V Krnově vrcholí obnova unikátní sokolovny

Vizualizace nové podoby krnovské tělocvičny postavené podle návrhu slavného...

Obnova unikátní prvorepublikové sokolovny v Krnově je ve finále. Kvůli komplikacím během oprav a následkům povodně se o rok protáhla a také prozatím zhruba o třicet procent prodražila. Hotovo by mělo...

29. dubna 2026  6:38

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

28. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  20:36

Jako před válkou. Opava hledá nové zázemí pro divadlo, zvažuje dostavbu v centru

Budova Slezského divadla na Horním náměstí v Opavě

Zásadní proměna nejužšího jádra města se právě skloňuje v Opavě. Kousek od právě vrcholící demolice Slezanky, na jejímž místě vzniknou bytové domy, hotel a kulturní sál, představitelé města zvažují i...

28. dubna 2026  15:15

Srážek je málo, lesníci se bojí kalamity. Nejvíc vysychají lesy u Jablunkova

Na místě hustého lesa zůstává v revíru nové Vrbno na Vítkovsku jen pár...

Několikaměsíční nedostatek srážek se začíná projevovat na stavu lesů, varují odborníci i lesníci. Většina stromů je kvůli suchu ve stresu a výrazně se to týká i severu Moravy a Slezska. Nejvíce trpí...

28. dubna 2026  11:23

