Třetí primátor za tři roky. V Havířově se sejdou zastupitelé, Baránek skončí

Mimořádné jednání zastupitelů začne v 15 hodin. „Nemá to s tím spojitost vůbec žádnou. Je to rozhodnutí naší místní organizace. U nás každý funkcionář musí skládat účty a je to vlastně jednohlasné rozhodnutí naší místní organizace,“ vyloučil již dříve souvislost svolání zasedání s bytovou kauzou hejtman Josef Bělica.
Konkrétní výhrady vůči Baránkovi a důvody plánované změny ale jmenovat nechtěl. „Říkat to nebudu, protože naše interní personální záležitosti nikdy na veřejnosti nekomunikujeme. Je to legitimní rozhodnutí hnutí ANO v rámci koalice,“ doplnil.
V čele města možná žena
Podle informací iDNES.cz by měla v čele takřka sedmdesátitisícového města stanout žena, a to Iveta Kočí Palkovská, rovněž z hnutí ANO.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni na podzim obvinili sedm lidí v souvislosti s pronajímáním havířovských městských bytů předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů.
Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby. Figuruje mezi nimi i primátor Baránek, kterému loni v září celorepublikový výbor ANO pozastavil členství v hnutí.
|
Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků
Baránek ve funkci havířovského primátora v září 2024 nahradil právě Josefa Bělicu, který stál v čele města od roku 2018 a na funkci primátora rezignoval, protože byl zároveň hejtmanem a v té době i poslancem.
Po komunálních volbách v roce 2022 se v Havířově na spolupráci dohodlo ANO s ČSSD a osobnostmi města (nyní SOCDEM), Hnutím pro Havířov (HPH) a uskupením Spolu plus, které ve městě tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a také STAN. Koalice má v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu 28 hlasů.
Kauza havířovských městských bytů má dvě větvě. První už se zabýval Okresní soud v Havířově. Pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami za 72 milionů korun uložil podmíněné a peněžité tresty. Loni v září policisté zahájili vyšetřování druhé větve. Ta se týká už i komunálních politiků. Obžaloba zatím podána nebyla.
|
9. prosince 2024