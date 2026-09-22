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Charitativní závod ve Štítině vynesl tisíce pro Vojenský fond solidarity

Dalibor Maňas
  6:37
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších...

Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších bezpečnostních složek se 10. září 2026 setkali ve Štítině u Opavy na charitativní akci pro Vojenský fond solidarity. | foto: 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava

Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších...
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších...
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších...
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších...
8 fotografií
Ve sportovním areálu ve Štítině u Opavy spojili síly vojáci, celníci a příslušníci vězeňské služby. Porovnali své síly na akci Pomáháme sportem, kterou uspořádal 53. pluk průzkumu a elektronického boje. Soutěžili v branném závodě i malé kopané. Během sportovního dne se pro Vojenský fond solidarity podařilo vybrat téměř 24 tisíc korun, které pomohou vojákům a jejich rodinám v náročných životních situacích.

Devět týmů v branném závodě i čtyři fotbalová družstva podpořily Vojenský fond solidarity. „Ve sportovním areálu ve Štítině u Opavy se 10. září uskutečnil další ročník tradiční charitativní akce 53. pluku průzkumu a elektronického boje Pomáháme sportem. Celkem se podařilo získat 23 819 korun, které poputují na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích,“ uvedl mluvčí opavského pluku Jan Králíček.

Akci pořádal 53. pluk průzkumu a elektronického boje ve spolupráci s obcí Štítina, Základní školou Štítina a Vojenským fondem solidarity. „Společně s vojáky se akce zúčastnili také příslušníci Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky,“ doplnil mluvčí.

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Hlavní část programu tvořil branný závod. „Družstva čekala trať se stanovišti prověřujícími fyzickou kondici, obratnost, týmovou spolupráci i schopnost poradit si s různými úkoly. Nejlépe se s tratí vypořádali vojáci 102. průzkumného praporu,“ uvedl Králíček.

Mezi čtyřmi fotbalovými týmy dominovali příslušníci 532. praporu elektronického boje.

Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších bezpečnostních složek se 10. září 2026 setkali ve Štítině u Opavy na charitativní akci pro Vojenský fond solidarity.
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších bezpečnostních složek se 10. září 2026 setkali ve Štítině u Opavy na charitativní akci pro Vojenský fond solidarity.
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších bezpečnostních složek se 10. září 2026 setkali ve Štítině u Opavy na charitativní akci pro Vojenský fond solidarity.
Příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě a dalších bezpečnostních složek se 10. září 2026 setkali ve Štítině u Opavy na charitativní akci pro Vojenský fond solidarity.
8 fotografií

Fond dlouhodobě pomáhá vojákům a jejich blízkým, kteří se ocitnou v těžké životní situaci. „Také vojáci 53. pluku se v minulých letech mohli o jeho pomoc opřít. Celková částka, kterou fond v posledních letech poskytl na pomoc příslušníkům pluku, přesáhla jeden milion korun,“ upozornil mluvčí.

Konkrétní pomoc

Mezi hosty akce byla také bývalá příslušnice 53. pluku, četařka v záloze Vlasta Míčová. „Právě jí byl věnován předchozí ročník akce. Kvůli dlouhodobému závažnému onemocnění a výrazně omezené pohyblivosti potřebovala spolehlivý automobil, který by jí umožnil zvládat běžný život, cesty k lékaři i do zaměstnání,“ uvedl mluvčí.

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„Letos přijela Vlasta Míčová do Štítiny právě tímto automobilem. Pro účastníky akce tak byla nejlepším důkazem, že peníze nejsou jen symbolickým gestem,“ řekl.

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