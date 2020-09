Světlík představil v Ostravě vizi vodíkového města pro tisíce obyvatel

Jan Světlík, generální ředitel společnosti Cylinders Holding, která stojí za vodíkovým městem H2 District, o víkendu představil vizi veřejnosti. Návštěvníky akce v Dolních Vítkovicích ujistil, že plocha 114 hektarů, která od roku 1910 do roku 1996 sloužila k ukládání strusky, je již zrekultivovaná, jak slíbil stát, za více než 300 milionů.



Do roka by měl být hotový první konkrétní projekt vycházející ze základní vize. Proluka po haldě bude rozčleněna do zón určených pro bydlení, vědu a výzkum, komerční činnost, sport a volný čas.

„Podle prvních odhadů architektů by tam mohlo bydlet asi 2 800 lidí. Součástí vodíkového města bude bezemisní či nízkoemisní doprava, tedy tramvaje, autobusy i automobily na vodík nebo zkapalněný plyn, a také technologický park s vodíkovými technologiemi zajišťující soběstačné tepelné i energetické hospodářství lokality. Bezpečné a efektivní nakládání s energiemi bude řídit dispečerské středisko,“ nastínil Jan Světlík.

Součástí technologií vodíkového města nebude jen vodík, ale i bioCNG, LNG (zkapalněný zemní plyn), slunce, vítr a voda.

Pokud jde o stavební ukotvení budov na někdejší haldě, počítá se s u mnoha staveb s pylony, které by současně mohly sloužit pro čerpání energie ze země, a to na principu tepelných čerpadel.



Světlík podotkl, že základní plány města by měly být hotové v roce 2023, ale jeho výstavba do výsledné podoby potrvá delší dobu.



„Vše závisí mimo jiné na tom, jak rychlý bude výzkum a vývoj vodíkových novinek pro energetiku, dopravu a domácnosti. To dnes neumíme odhadnout,“ dodal.

Financování by mělo být vícezdrojové - od investorů a komerčních zdrojů, přes finance Evropské Unie určené pro změnu postuhelných regionů v Evropě, až po národní, krajské, městské finance a korporátní peníze.