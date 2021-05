MHD v Ostravě bude mít do dvou let autobusy na vodík

Z obsahu veřejné zakázky, kterou Dopravní podnik Ostrava (DPO) zveřejnil v minulých dnech, vyplývá, že zájemci o dodávku vodíkových autobusů se mohou hlásit jen do 1. června. Za deset jednočlánkových vozů mohou žádat okolo 185 milionů korun.

Pokud zájemců bude více, dá se očekávat, že cena bude nižší. Podnik má navíc šanci získat na prvních pět vozů evropské dotace ve výši až 85 procent.

„Pět vodíkových autobusů chceme mít do konce příštího roku a jejich provoz zahájit v roce 2023. Další koupíme až později,“ vysvětlil generální ředitel DPO Daniel Morys.

Stavba plničky, tedy vysokých zásobníků na vodík v areálu autobusových garáží na Hranečníku a zastřešeného výdejního místa s plnicími samoobslužnými stojany před vjezdem do areálu, vyjde zhruba na 90 milionů. I na to ale může DPO získat evropské dotace do 60 milionů.

„Vodíková plnička svým významem přesahuje běžnou roli Dopravního podniku Ostrava. Plní strategii rozvoje nových ekologických pohonů i na úrovni regionální a národní. Jde o technologii, která je v dopravě teprve v začátcích svého rozvoje,“ zmínil ředitel Morys.

Dodal, že zpočátku bude plnička sloužit jen autobusům DPO, ale později i dalším autobusům a automobilům včetně firemních i soukromých.

„Vodíkové technologie jsou považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj čisté energetiky. Od projektu si slibujeme snížení emisní zátěže v regionu. A věříme, že investice do vodíku se vyplatí,“ doplnil náměstek ostravského primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.