Vodík v očekávání. Veolia plánuje jeho výrobu také v Krnově, záleží na zájmu

Darek Štalmach
  6:49
Moravskoslezský kraj získal další místo, kde lze ekologicky vyrábět vodík. Krajský úřad rozhodl, že projekt „Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů v Teplárně Krnov“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto navrhující společnost Veolia Energie ČR nepotřebuje studii známou jako EIA.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: František Dvořák, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

Stavět se však nebude hned. Stejný souhlas totiž Veolia už získala u podobného zařízení ve Frýdku-Místku v roce 2024, dodnes se tam vodík nevyrábí.

„Klíčovým faktorem pro realizaci je vývoj poptávky po vodíku na trhu,“ reagoval Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii skupiny Veolia Energie ČR.

S možným využitím vodíku, pokud by se ve městě vyráběl, zatím nepočítají ani zástupci krnovské radnice. „S vodíkem žádné plány nemáme,“ poznamenala tamní mluvčí Dita Círová.

Podobně reagovala i Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu. „Veolia nám oficiálně nesdělila termín ani objem případně vyrobeného vodíku, proto zatím nebyla žádná jednání o případné kooperaci,“ řekla.

Vodík má potenciál v nákladní dopravě, Česko zaostává, říkají průkopníci

Podle schválené dokumentace mají vodík v Krnově vyrábět tři elektrolyzéry o celkovém výkonu 3 MW. Zařízení by mělo ročně vyprodukovat až 270 tun vodíku o čistotě 99,97 procenta, jako energetický zdroj poslouží spalování biomasy.

Prakticky identické parametry má i dříve posvěcený projekt Veolie ve Sviadnově u Frýdku-Místku, kde se rovněž počítá s produkcí 270 tun ročně a využitím biomasy.

Zatímco v Krnově jsou plány s výrobou vodíku v počátcích, například v Havířově již s vodíkem počítají v rámci běžného provozu tamní autobusové dopravy. Dopravce Transdev tam plánuje nasadit deset vodíkových autobusů. „Chceme využívat vodík, který vzniká jako vedlejší produkt v průmyslu, nebo vyrobený z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Pavla Struhalová, ředitelka Transdevu Morava s tím, že konkrétní dodavatel zatím jasný není.

Hlavní tahoun? VŠB-TU Ostrava

Hlavním tahounem využívání vodíku v kraji je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Univerzita plánuje v regionu vytvořit unikátní ekosystém.

Vodíková čerpací stanice Total v německém Berlíně
Prezentační akce Tech Days s podtitulem Poznejte vodíkové a další technologie zblízka. Vývojové a výrobní prostory společnosti Devinn, kde vznikají vodíková vozidla, bezemisní generátory energie i řešení pro snazší nabíjení elektromobilů, 11. září 2024, Jablonec nad Nisou.
Prezentační akce Tech Days s podtitulem Poznejte vodíkové a další technologie zblízka. Vývojové a výrobní prostory společnosti Devinn, kde vznikají vodíková vozidla, bezemisní generátory energie i řešení pro snazší nabíjení elektromobilů, 11. září 2024, Jablonec nad Nisou.
Prezentační akce Tech Days s podtitulem Poznejte vodíkové a další technologie zblízka. Vývojové a výrobní prostory společnosti Devinn, kde vznikají vodíková vozidla, bezemisní generátory energie i řešení pro snazší nabíjení elektromobilů, 11. září 2024, Jablonec nad Nisou.
12 fotografií

„Celé to bude koncipováno jako obrovská živá laboratoř, kde uživatelem nebude nějaké fiktivní vozítko, ale reálná vozidla, autobusy, které budou převážet obyvatele,“vysvětluje plány Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií.

Univerzita počítá s produkcí zhruba 150 kilogramů vodíku denně, který by měl pohánět například autobusy na trasách mezi Ostravou a Havířovem.

Podle Mišáka má tato vědecko-výzkumná infrastruktura sloužit k testování různých zdrojů výroby i metod dočišťování vodíku, přičemž stavba plničky a výroby se očekává v roce 2027 a zahájení testovacího provozu v polovině roku 2028.

23. června 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Futuristické zjevení v zasněžených Beskydech, policisté zastavili velomobil

Futuristický velomobil na silniční kontrole v beskydské obci Ostravice na...

Velké překvapení zažila hlídka cizinecké policie, která na Frýdecko-Místecku narazila na na první pohled velmi futuristické vozidlo. Jak se záhy ukázalo, neobvyklý dopravní prostředek i jeho řidič...

Ozbrojenec zabarikádovaný v bytě je mrtvý, při přestřelce zranil policistu

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Na následky střelného zranění zemřel šestapadesátiletý ozbrojený muž, který v úterý odpoledne v centru Havířova ohrožoval své okolí a pak se zabarikádoval v bytě. Nejprve proti němu zakročila...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Dvě rány do hlavy. Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

Vodík v očekávání. Veolia plánuje jeho výrobu také v Krnově, záleží na zájmu

Vodíková čerpací stanice Total v německém Berlíně

Moravskoslezský kraj získal další místo, kde lze ekologicky vyrábět vodík. Krajský úřad rozhodl, že projekt „Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů v Teplárně Krnov“ nemůže mít významný vliv na životní...

2. března 2026  6:49

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...

Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni, od té doby ji město nabízelo ještě dvakrát. Žádný zájemce se zatím nepřihlásil.

1. března 2026  16:55

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37.

Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze...

1. března 2026  13:20

Pod zemí exponáty, nahoře vzdělávání. Hlučín chce zachránit dotaci na depozitář

Vizualizace nového depozitáře Muzea Hlučínska

Třicetimilionový úvěr na stavbu depozitáře Muzea Hlučínska schválili hlučínští zastupitelé. V rozpočtu pro letošní rok totiž na investici nezbyly peníze, je však nutné ji zahájit, jelikož Hlučínští...

1. března 2026  7:43

Na rohy máme našeho Guardiolu! Ševínský o prvním gólu za Spartu: Je to splněný sen

Sparťanský stoper Adam Ševínský se raduje z rychlého gólu do sítě ostravského...

Ve čtvrté minutě se rychlým pohybem odpoutal od obránce, hlavou poslal do sítě přesný centr kapitána Haraslína a otevřel skóre utkání s Baníkem (5:2). Na tenhle gól stoper Adam Ševínský nikdy...

1. března 2026  7:30

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

28. února 2026,  aktualizováno  20:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Karviná koupila hotelový dům Carbokov. Zahraniční horníky vystřídají studenti

Objekt ubytovny Carbokov koupila Karviná za třicet milionů korun.

Nejprve tam bydleli horničtí inženýři, v posledních letech polští a slovenští horníci. Budoucnost hotelového domu Carbokov v Karviné však bude ve středním školství.

28. února 2026  17:17

Obchvat Havířova bude mít zpoždění, v ohrožení je i hřbitov

Projekt obchvatu Havířova je z pohledu rozvoje regionu strategický, protože...

Do problémů se dostávají přípravy obchvatu Havířova. Zaměstnanci krajského úřadu vrátili pracovníkům Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci týkající se vlivu stavby na životní prostředí EIA.

28. února 2026  6:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.