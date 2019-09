Moravskoslezský kraj vsadí v dopravě na vodík, využije průmyslové zázemí

„Dieselový motor je v současnosti už skoro sprosté slovo a my, pokud chceme co nejvíce snižovat zátěž životního prostředí, musíme myslet na to, jak bude v příštích letech vypadat doprava v kraji,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka po skončení konference Hydrogen V4, věnované využití vodíku, které se zúčastnili hosté ze zemí visegrádské čtyřky.

„Ve městech lze dopravu vyřešit elektrobusy, ty ale nemají takový dojezd, aby mohly stejně sloužit i na meziměstských linkách. A tam by mohl, i v případě železniční dopravy, posloužit vodík,“ dodal náměstek Unucka.

„Jde nám o zavedení zcela bezemisní dopravy, což naftová, benzinová a ani auta na plyn prostě neumí,“ přidal se hejtman Ivo Vondrák. V kraji by proto měly vznikat vodíkové čerpací stanice, aby se tento druh pohonu mohl co nejrychleji rozšířit.

A nejde jen o ně. Hned několik podniků v regionu zvažuje i přímou výrobu vodíku. Další se navíc zaměřují na zařízení na jeho skladování. Pravděpodobně nejdále je v tomto strojírenská společnost Cylinder Holding, někdejší Lahvárna společnosti Vítkovice.

„Skupina Cylinders Holding a polský partner už pracují na importu vodíku do České republiky a na vývoji technologie jeho dočišťování pro vodíkové automobily,“ uvedla mluvčí společnosti Eva Kijonková. „Podstatnou součástí dohod je také vybudování infrastruktury pro stlačování a dopravu vodíku do vodíkových čerpacích stanic.“

První stanice bude asi v Ostravě

První vodíková čerpací stanice zřejmě vznikne v nejbližších letech v Ostravě. A další by měly přibývat. Vodík by pak do nich mohly dodávat místní firmy.



Možnosti jeho získávání v současnosti zjišťují například provozovatelé koksoven v kraji, společnosti OKK nebo Třinecké železárny.

„Společnost OKK Koksovny, a. s., se stala členem vodíkové platformy HYTEP. Nabídli jsme zapojení našeho provozu do výzkumných prací spojených s hledáním možného využití vodíku z koksárenského plynu,“ sdělil mluvčí koksovny Jindřich Vaněk. „Ve spolupráci s českými vysokými školami hledáme možné technologie, které by umožnily využívat koksárenský plyn pro výrobu vodíku.“

Obdobný trend sledují i v Třineckých železárnách. Ty jsou členem strategického fóra IPCEI, zaměřeného na snižování emisí CO 2 . I zde může být jedním z řešení častější využívání vodíku. A ten by v Třinci, ale i v OKK Koksovnách chtěli vyrábět z koksárenského plynu.

„Kromě toho v Třineckých železárnách působí takzvaný vodíkový tým, který pracuje na možnostech využití technologie výroby vodíku z koksárenského plynu s pomocí speciální technologie. Cílem je například využití vodíku pro osobní automobily,“ popsala mluvčí Třineckých železáren Petra Macková.