Vlekaře trápí před sezonou nejistota, covid ohrožuje třeba lyžařské kurzy

„Vůbec netušíme, co se bude v zimě dít, musíme být ale optimističtí,“ řekl Jaroslav Vrzgula, jednatel společnosti Ski Bílá provozující stejnojmenný areál v Beskydech.



Nejhorší je pro vlekaře nejistota. „Ani nevíme, jak by to bylo, kdyby byla stejná opatření jako nyní zavedena třeba v lednu, jestli by mohly být sjezdovky v provozu. Musíme si to pořádně nastudovat,“ vysvětlil Vrzgula.

Konkrétně na Bílé by lanovka na vrch Zbojnická mohla jezdit stále, jak by to bylo s dalšími vleky a s provozováním sjezdovky, to už tak jisté není.



„Budeme čekat na výklad právníků Asociace horských středisek, pod kterou patříme,“ dodal jednatel Ski Bílá s tím, že pro letošní zimu zatím zdražovat příliš nebudou. „V podstatě držíme ceny jako loni s jednou malou výjimkou u krátkodobých jízdenek.“

Obdobné starosti má i Kemal Rušitovič, ředitel Ski Parku Gruň. „Vůbec nevíme, co v zimě bude. Připraveni ale jsme, právě začínáme s údržbou lanovky na zimu stejně, jako by byla normální sezona. Očekáváme, že bude sněhu dost, máme i zájem ze strany hostů, vánoční svátky máme vyprodány ze sedmdesáti procent, na Silvestra už máme plno. Trochu hůře oproti minulosti na tom je zbytek sezony, kdy v současnosti evidujeme zhruba o dvacet procent nižší zájem než jindy v tuto dobu,“ popsal současný stav Rušitovič.

Do nové sezony se populární Armaturka, hlavní část Ski Parku Gruň, chystá vstoupit s mírným navýšením cen.

„Zdražili jsme přibližně o pět až sedm procent, chystáme rovněž nové tarify, které vyjdou vstříc lidem,“ dodal ředitel.

Jak s lyžařskými kurzy?

Nejasnosti s možným vývojem situace se projevují hlavně u škol a objednávek lyžařských kurzů. Kvůli nejistotě školy zatím s objednáváním ubytování váhají.

„U covidu jsou zde obavy hlavně ve vztahu k lyžařským kurzům, kde jsou školy, hlavně kvůli možným storno poplatkům v případě neuskutečnění kurzu, zatím opatrné. Chataři jsou na zimu připraveni, ale tento pokles je znatelný,“ vysvětlil Boris Keka, mediální zástupce chaty Kazmarka v Karlově, místní části Malé Morávky v Jeseníkách.

Tamní horské středisko patří k největším v republice. I kvůli nejistotě zatím provozovatelé tamních vleků nerozhodli, v jakých cenových relacích se budou jejich jednotné skipasy v nastupující sezoně pohybovat.

Obdobně na tom jsou i zástupci nedalekého Ski areálu Kopřivná.

„Zatím pracujeme s loňskými cenami. To, že zůstanou, je nyní jasné tak na osmdesát procent, ale ještě uvidíme, necháme si kvůli dalšímu vývoji okolo koronaviru raději prostor,“ popsal přípravy na sezonu Luboš Švrček, provozní ředitel Ski areálu Kopřivná.



„Lanovka samotná funguje podobně jako železnice, sjezdovky snad také budou moci fungovat. Podle současné situace by mohl být největší problém s občerstvením. Kdybychom byli v situaci, jako jsme nyní, tak jsme v pasti,“ dodal s tím, že právě proto areál pracuje na vylepšení prodeje skipasů přes internet.