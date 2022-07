Elektrický plot vlka neodradí. Na ochranu ovcí dávají farmáři desetitisíce

Za ovci chovatelé získají 6 tisíc korun, za plemenného berana 15 tisíc a za jehně 3,5 tisíce korun. Odškodné se vztahuje i na léčená zvířata či kafilerii.

„Tady ale nejde jen o to, že dostaneme peníze za mrtvé a léčené kusy. Pro nás to nejsou kusy, jsou to živí tvorové, kteří tu žijí s námi. Znám své ovce od jehňátek. Teď mě vlci přinutili stát a dívat se, jak v bolestech umírají. To, že za jednu dostanu šest tisíc, je opravdu jen malá útěcha,“ říká Marcela Bojková, která přišla o pět ze šestnácti ovcí.