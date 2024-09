Bylo to nešťastné, omluvil se šéf hasičů Krnovu za slova o nezvládnuté evakuaci

Vlček své obvinění vzal zpět v dnešním rozhovoru pro Radiožurnál. Krnovský starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) později ocenil, že mu šéf hasičů zavolal a omluvil se.

Vlček i Hradil zdůraznili, že společným cílem je nyní obnova postižených oblastí, a nemá cenu se k události stále vracet.

Vlček v neděli večer na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu prohlásil, že evakuační centra v Krnově nebyla úplně ideálně zvolena, některá z nich byla zatopena.

Zpožděná byla i evakuace, řekl tehdy. Dnes řekl, že na tiskové konferenci reagoval na dotaz a vycházel z informací od hasičů na místě. „Nakonec se ukázalo, že ty informace nebyly úplně korektní, byť byly po hasičské linii,“ vysvětlil.

„Otevřeně to říkám, že to vyjádření na tiskové konferenci bylo poněkud nešťastné,“ uvedl v Radiožurnálu. Informace si měl prověřit. Zdůraznil, že nyní není prostor na vzájemné půtky a obviňování. Společným zájmem všech je co nejdříve vrátit život v postižených oblastech aspoň relativně k běžnému životu, dodal.

Vlček Radiožurnálu řekl, že mluvil i se starostou Krnova. Hradil poté na síti X napsal, že mu generál Vlček ve čtvrtek zavolal a omluvil se. „Tohle umí udělat jen opravdový chlap. Nemám čas ani sílu se v tomto dál babrat, hasiči tady odvádí neuvěřitelnou práci, dál pracujeme na obnově města. Děkujeme všem za podporu,“ sdělil.

Vlček ocenil nasazení a spolupráci i s hejtmany Moravskoslezského i Olomouckého kraje Josefem Bělicou (ANO) a Josefem Suchánkem (STAN), kde velká voda způsobila největší škody. Na vyhodnocení protipovodňových opatření bude podle Vlčka čas, až skončí likvidační práce.

14. září 2024