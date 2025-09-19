Do čela vojenského opravárenského podniku Navrátil nastoupil po turbulentních časech. Jak dlouho by ve firmě chtěl vydržet? „Dokud bude vůle shora a dokud nám to bude fungovat. Není to jen o mně, ale i o lidech kolem. Zatím je to velká jízda, takže dokud se mnou budou mít zaměstnanci i vedení trpělivost, chci pokračovat,“ řekl Navrátil.
V roce 2024 jste se dostali po dlouhých letech do plusu. Co se změnilo?
Nemyslím si, že bych přišel jako geniální ekonom. Spíš šlo o to, že jsme znovu začali normálně komunikovat se všemi, s kým bylo třeba. Ne že by se předtím nemluvilo vůbec, ale trochu to vázlo. Není řešení uzavřít se do sebe a jet si svou mantru, ale je potřeba bavit se. To byl první krok. Sedli jsme si se zřizovatelem a mluvili o tom, co je možné, co podnik může dělat a co má garantovat. Stejně tak s Armádou ČR, která je jedním z hlavních zákazníků.
Mám sice zkušenosti z byznysu a z aktivních záloh, ale jinak jsem byl celý život v soukromém sektoru. Se státní správou a zakázkami jsem nikdy předtím nic společného neměl.