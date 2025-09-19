Jsme nejvíc kapitalistická firma v rukou státu, říká ředitel vojenských opraváren

Premium

Fotogalerie 4

Vlastimil Navrátil odešel z vlastní firmy do státního podniku. Je ředitelem VOP Nový Jičín. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Darek Štalmach
  16:00
Vlastimil Navrátil už vede rok státní podnik VOP Nový Jičín. Ve své funkci je přesně od 1. září 2024. Společnost se zaměřuje na opravy vojenské techniky a před sebou má i novou výzvu – příští rok začne vyrábět švédské obrněné transportéry CV90, které nakoupila armáda.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Do čela vojenského opravárenského podniku Navrátil nastoupil po turbulentních časech. Jak dlouho by ve firmě chtěl vydržet? „Dokud bude vůle shora a dokud nám to bude fungovat. Není to jen o mně, ale i o lidech kolem. Zatím je to velká jízda, takže dokud se mnou budou mít zaměstnanci i vedení trpělivost, chci pokračovat,“ řekl Navrátil.

V roce 2024 jste se dostali po dlouhých letech do plusu. Co se změnilo?
Nemyslím si, že bych přišel jako geniální ekonom. Spíš šlo o to, že jsme znovu začali normálně komunikovat se všemi, s kým bylo třeba. Ne že by se předtím nemluvilo vůbec, ale trochu to vázlo. Není řešení uzavřít se do sebe a jet si svou mantru, ale je potřeba bavit se. To byl první krok. Sedli jsme si se zřizovatelem a mluvili o tom, co je možné, co podnik může dělat a co má garantovat. Stejně tak s Armádou ČR, která je jedním z hlavních zákazníků.

Mám sice zkušenosti z byznysu a z aktivních záloh, ale jinak jsem byl celý život v soukromém sektoru. Se státní správou a zakázkami jsem nikdy předtím nic společného neměl.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Pískot, vulgarity a hodně hluku. Premiér Petr Fiala dorazil do Moravskoslezského kraje. Společně s ním se předvolebních setkání účastní i ministr financí a krajský volební lídr Zbyněk Stanjura či...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

Jsme nejvíc kapitalistická firma v rukou státu, říká ředitel vojenských opraváren

Premium

Vlastimil Navrátil už vede rok státní podnik VOP Nový Jičín. Ve své funkci je přesně od 1. září 2024. Společnost se zaměřuje na opravy vojenské techniky a před sebou má i novou výzvu – příští rok...

19. září 2025

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  15:07

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno  14:33

Sedmnáctiletá dívka vytiskla kamarádovi falešné dvoutisícovky, koupil je narkoman

Platba padělanou dvoutisícovou bankovkou iniciovala vyšetřování severomoravských policistů z oddělení hospodářské kriminality Karviná. Policistům se podařilo zjistit, že ve skupině padělatelů byli...

19. září 2025  11:45

Cedule na Lysé hoře ničí vandalové. Vyhýbejte se Beskydům, vzkazují jim ochránci

Naučná stezka Lysohorský bestiář je dlouhodobým cílem vandalů. Informační cedule byly po jejich řádění natolik poškozené, že se pracovníci CHKO Beskydy nyní museli pustit do jejich obnovy. Stezka...

19. září 2025  9:45

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Basketbalistky Žabin si v prvním zápase kvalifikace o postup do Euroligy proti španělské Zaragoze vytvořily velmi dobrou pozici do odvety. Na domácí palubovce zvučného soupeře zdolaly vysoko 81:60,...

18. září 2025  19:54,  aktualizováno  19.9 7:17

Úředníci jednali o obchvatu Hlučínska, lidé to mohli sledovat online

Přes osm desítek lidí sledovalo veřejné projednávání záměru stavby silnice I/56, takzvaného obchvatu Hlučínska. To se oproti běžným zvyklostem uskutečnilo online. „Jedná se o projednávání záležitosti...

19. září 2025  6:56

Dny NATO v Ostravě: Jako malý jsem o Red Arrows snil, říká jeden z pilotů

Skupina devíti rudých strojů Red Arrows přilétá ve formaci nad mošnovské letiště s kouřovými efekty, aby se pak jednotlivé stroje v mžiku rozletěly do všech stran a postupně přistály. Jedny z...

18. září 2025  18:59,  aktualizováno  19:12

Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

Ze skládky v Těchanově, místní části Jiříkova na Bruntálsku, dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, který tam navezla firma z Německa, která mezitím zkrachovala. V Jiříkově zůstalo 55...

18. září 2025  14:05

Kvůli nebezpečnému odpadu nemohou na pozemcích stavět. Vraťte peníze, žádají město

Do sporu s ostravským městským obvodem Hošťálkovice se dostali čtyři majitelé tamních stavebních pozemků. Na parcelách, které si od radnice zakoupili k výstavbě rodinných domů, totiž odhalili...

18. září 2025  13:35

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTANT MOSTŮ (35-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 602 volných pozic

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.