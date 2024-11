Z Krnova do Bruntálu zase jezdí vlaky, oprava vyplavené trati stála miliony

„Zprovoznění železniční trati vítáme, netrpělivě na to čekaly především firmy, jejichž výroba je na železniční dopravě závislá,“ uvedla mluvčí Krnova Dita Círová.

Pro dopravu mezi Krnovem a Bruntálem je železniční spojení podle zástupců města klíčové. „Jeho výpadek výrazně pocítili bruntálští pacienti krnovské nemocnice, stejně jako dojíždějící zaměstnanci podniků nebo středoškoláci z obou měst. Na opětovné zprovoznění tratě jsme netrpělivě čekali,“ doplnil starosta Bruntálu Martin Henč.

Voda z mostu kompletně strhla koleje

Nejvíce práce si podle zástupců Správy železnic vyžádala oprava železničního mostu v jižní části Krnova.

„Úsek mezi Krnovem a Branticemi, odkud se pak dále jezdí na Bruntál a Olomouc, patřil mezi ty, které povodně poškodily výrazněji. Největší rozsah oprav si vyžádal most přes mlýnský náhon v Krnově. Voda z něj zcela odplavila koleje, zbyla jen rámová konstrukce mostu,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

S omezeními při cestování na této trati dál na Olomouc však musí cestující počítat i v následujících dnech. Ode dneška do 13. prosince platí výluka v úseku Moravský Beroun–Olomouc, která se dotkne většiny vlakových spojů.

Vlaky se postupně vrátí i na další železniční tratě. „Na začátku příštího týdne se očekává obnovení úseku z Krnova k hranicím s Polskem, další tratě jako Krnov–Skrochovice či úzkokolejka Třemešná–Osoblaha budou zprovozněny v prosinci,“ sdělila Frýbová.

Největší škody? Mezi Krnovem a Úvalnem

Z Krnova do Jindřichova ve Slezsku železničáři provoz obnoví v úterý 3. prosince. Dál do Jeseníku ale i nadále budou cestující vozit náhradní autobusy. Z Krnova do Opavy vlaky poprvé vyrazí s novým jízdním řádem v neděli 15. prosince.

Zářijová povodeň způsobila na železniční infrastruktuře na Krnovsku obrovské škody. „Ty největší správci železnice hlásí v traťovém úseku Krnov–Úvalno,“ upřesnila mluvčí města Círová. Komplexní oprava tratí na Krnovsku si podle Správy železnic vyžádá investice ve výši více než 220 milionů korun bez DPH.