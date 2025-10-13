Neštěstí se odehrálo krátce po 5:30. Na místě zasahují záchranáři. Provoz bude podle ČD přerušen zhruba do 8:00.
Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz stojí
Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu
Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...
Vláda to v tomto období neměla lehké, říká skokanka voleb a bývalá miss
Přeskočila jedničku kandidátky SPOLU Zbyňka Stanjuru a stala se největším, byť některými možná očekávaným překvapením voleb. Monika Brzesková, starostka Kravař, místopředsedkyně KDU-ČSL, ale také...
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála
Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....
Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé
Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...
Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa
Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...
Osobní vlak na železniční trati mezi Třincem a Bystřicí v pondělí časně ráno srazil člověka. Provoz v místě stojí, uvedly České dráhy (ČD).
Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech
Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.
Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc
Ceny nemovitostí v Moravskoslezském kraji i nadále rostou. Týká se to zejména bytů, kde v některých částech regionu stojí metr čtvereční přes 60 tisíc korun. Růst je výrazně vidět i v dlouhodobém...
První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky
Zkušenější a mezi elitou už zavedené basketbalistky SBŠ Ostrava vyhrály historicky první ostravské derby v nejvyšší tuzemské soutěži, když v hale Tatran porazily domácí Basket 102:57.
To byl nezvyk! Hned tři bývalé volejbalistky Ostravy přijely jako soupeřky
Elen Jedličková pět let, Nela Jasečková čtyři a Tereza Slavíková dva roky hrály extraligu volejbalistek za TJ Ostrava. A hned na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže se proti bývalým...
Z unikátního zdroje rašeliny těží lázně v Jeseníkách jen deset kubíků v roce
Letošní zásoby rašeliny pracovníci Horských lázní Karlova Studánka už vytěžili. Z třicet tisíc let starého ložiska odebrali zhruba deset kubíků materiálu. Ten teď odpočívá na takzvané gravitační...
Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body
Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...
Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti
Pracoval už na nejvyšších postech v kopřivnické Tatře nebo ve společnosti Vítkovice Steel. Nyní se Radek Strouhal staví do čela společnosti Nová huť, která chce obnovit výrobu v areálu někdejší obří...
Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?
Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....
Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru
Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...
Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník
V pátek krátce po 17. hodině zasahovali záchranáři u vážné nehody v obci Kujavy na Novojičínsku. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam po pádu z elektrokoloběžky utrpěl těžké poranění hlavy a zůstal v...
Oprava silnice znepříjemňuje jízdu mezi Příborem a Kopřivnicí
Na velké komplikace se v nejbližších několika týdnech musí připravit řidiči jezdící po takzvaném obchvatu Příbora ve směru na Kopřivnici a Frenštát pod Radhoštěm i zpět. Kvůli opravám silnice je už...