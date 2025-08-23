Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Autor:
  15:43
Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz na trati byl dvě hodiny přerušen.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Muž vstoupil na koleje v místě železničního přejezdu, chráněného výstražnými kříži pár minut po sobotní šesté hodině ranní. Do příjezdu záchranářů poskytoval zraněnému první pomoc strojvedoucí vlaku.

„Šestadvacetiletý muž měl těžké poranění hlavy s poruchou vědomí,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Záchranáři mu zastavili krvácení na hlavě a podali mu nezbytné léky a infuze. Poté lékař muži zaintuboval dýchací cesty a napojil jej na přístrojem řízenou ventilaci plic. „Muž byl poté letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Ve stavu přímého ohrožení života byl předán do péče tamního urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Ve vlaku se nikdo z cestujících nezranil. „Dechová zkouška u strojvedoucího vyšla s negativním výsledkem. Další okolnosti události zjišťují novojičínští kriminalisté,“ doplnila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Kvůli vyšetřování nehody byl provoz na trati přibližně dvě hodiny přerušen.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

ONLINE: Plzeň - Karviná, domácí na svém stadionu v lize dosud nevyhráli

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté stále čekají na první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Vybojovat ho zkusí v 6. kole proti Karviné. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

23. srpna 2025  16:15

Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz...

23. srpna 2025  15:43

Nejvíc za deset let. Nákaz od klíšťat prudce přibylo, kvůli počasí i jejich množení

Dvaapůlkrát více pacientů s klíšťovou encefalitidou a čtyřapůlnásobný nárůst počtu nakažených lymeskou boreliózou hlásí v porovnání s loňskem statistika moravskoslezských hygieniků. Nárůst trápí celé...

23. srpna 2025  6:07

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:18,  aktualizováno  18:32

Na silnici u zastávky ležely skleněné výplně. Vandal je ze vzteku vykopl

Čtyři skleněné výplně zastávky a právě projíždějící auto poškodil minulý pátek dopoledne třiačtyřicetiletý muž v Ostravě-Porubě. Ten ve vzteku před ostravskou fakultní nemocnicí kopal do zadní stěny...

22. srpna 2025  14:39

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Hráči Celje zdržovali a sudí jim na to skákal, čertil se ostravský Frydrych

Se spoluhráči si za celý zápas vypracovali minimum šancí a měli štěstí, že inkasovali pouze jednou. Přesto si ostravský kapitán Michal Frydrych neodpustil menší rýpnutí směrem k soupeři. „Nelíbilo se...

22. srpna 2025  10:30

Vyloupil zlatnictví, pak přespal na cizím balkoně. Lupiče tam vzbudila policie

V pondělí odpoledne v havířovském zlatnictví rozbil pult a sebral plata se šperky, v úterý nad ránem jej policisté zadrželi na balkoně cizího bytu ve třetím patře bytovky, kam vylezl, aby tam...

22. srpna 2025  9:15

Tři roky ve Finsku? Ani mi nepřijde, že bych byl pryč. Kovařčík o návratu do Třince

Do přípravných zápasů hokejových Ocelářů Třinec zatím Michal Kovařčík nezasáhl. Je po operaci kýly, a tak chyběl proti Frýdku-Místku (3:0) a také ve čtvrtek v Brně v duelu s Kometou (4:3). „Ale...

22. srpna 2025  7:03

Opavská Breda jako Notre-Dame. Restaurátoři k čištění kopule používají unikátní metodu

Restaurátoři začali s obnovou ikonické skleněné kopule někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Prozatím pracují z provizorní malé konstrukce, začátkem příštího týdne však celý prostor pod kopulí...

21. srpna 2025  15:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Němci neodvezou nelegální odpad z Jiříkova, jak slíbili. Chybí potřebné doklady

Odvoz německého odpadu nelegálně uloženého v soukromém areálu bývalé pily v Jiříkově na Bruntálsku se opozdí. Původně měl Českou republiku opustit v době od 25. srpna do 5. září. To už neplatí,...

21. srpna 2025  13:46

Obětí požáru domu v Havířově byla žena, dočasně neobyvatelný je nyní celý vchod

Obětí středeční požáru bytového domu v centru Havířova byla žena. Informovali o tom nyní policisté, jejichž technici se pustili do ohledávání místa a zjišťování příčiny požáru. Obyvatelům domu...

21. srpna 2025  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.