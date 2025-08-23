Muž vstoupil na koleje v místě železničního přejezdu, chráněného výstražnými kříži pár minut po sobotní šesté hodině ranní. Do příjezdu záchranářů poskytoval zraněnému první pomoc strojvedoucí vlaku.
„Šestadvacetiletý muž měl těžké poranění hlavy s poruchou vědomí,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.
Záchranáři mu zastavili krvácení na hlavě a podali mu nezbytné léky a infuze. Poté lékař muži zaintuboval dýchací cesty a napojil jej na přístrojem řízenou ventilaci plic. „Muž byl poté letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Ve stavu přímého ohrožení života byl předán do péče tamního urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.
|
VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak
Ve vlaku se nikdo z cestujících nezranil. „Dechová zkouška u strojvedoucího vyšla s negativním výsledkem. Další okolnosti události zjišťují novojičínští kriminalisté,“ doplnila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Kvůli vyšetřování nehody byl provoz na trati přibližně dvě hodiny přerušen.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz