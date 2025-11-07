Z Opavy, z Opavy... Dráhy ruší rychlík, který oslavuje Mládkova píseň. Místní protestují

Nepřijatelné, facka pro celý region, další izolace už tak špatně dostupné oblasti. České dráhy od prosince ruší přímý spoj z Opavy do Prahy. Rozhodnutí národního dopravce si vysloužilo tvrdou kritiku, místní politici hodlají o rychlík, u kterého dokonce zkoušeli vyjednat protažení trasy až do Krnova, bojovat.
Ivan Mládek se svým Banjo Bandem na opavském železničním nádraží po příjezdu rychlíku zazpíval i „rychlíkovou“ píseň. (15. června 2015) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

„Je to problém. Spoje směrem na Prahu jsou z Krnova už tak komplikované. Tohle lidem situaci ještě ztíží,“ komentoval starosta Krnova Tomáš Hradil.

Dodal, že zrušení spoje posílí dopravní izolovanost Krnovska a lidé se bez auta neobejdou. Už teď některé nutí špatné navazující vlaky vyjet autem do Olomouce nebo Zábřehu, a teprve odtamtud vlakem do Prahy.

Když v roce 2015 České dráhy přímý rychlíkový spoj mezi Opavou a Prahou zaváděly, byla to velká sláva. Po deseti letech provozu však končí. (7. listopadu 2025)

„Usilovali jsme nedávno o to, aby České dráhy spoj Opava - Praha protáhly až do Krnova. Ale odpověděli, že to ekonomicky nevychází,“ konstatoval Hradil s tím, že by se přímého napojení Krnovska na Prahu rád dožil.

Ještě ostřejší slova volil primátor Opavy Tomáš Navrátil. „Okamžitě jsem začal jednat s vedením Českých drah. Trvám na tom, že přímé spojení do Prahy se musí vrátit. Lidé z našeho regionu si zaslouží dopravní obslužnost, ne odříznutí od hlavního města. Očekávám, že České dráhy najdou řešení. A brzy,“ nešetřil ve svém veřejném vyjádření rozhořčením.

Primátor: Očekávám řešení. A brzy

Podle Navrátila je mizení spojů nepřijatelné a zasáhne nejen Opavany, ale i obyvatele Hlučínska a dalších oblastí.

Přímý spoj Českých drah vyjíždí z Opavy pět minut před šestou ráno, do Prahy dorazí zhruba za tři a půl hodiny. Na trase jsou jen tři zastávky. Zpátky z Prahy odjíždí v 16:31, v Opavě je krátce před osmou večer.

„Od nového jízdního řádu, tedy od 14. prosince, nebudeme provozovat přímé vlakové spojení Praha – Ostrava – Opava. Jedná se o naše obchodní rozhodnutí, jelikož prodloužení dálkových spojů z Ostravy do Opavy bylo provozováno čistě na komerční bázi na ekonomické riziko dopravce,“ potvrdil mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Dodal, že cestující mohou mezi Opavou a Ostravou využít rozsáhlou a četnou síť regionálních vlaků. Jak moc, či málo byl přímý spoj v úseku mezi Opavou a Ostravou vytížený, neupřesnil. „Počet cestujících na konkrétních linkách nebo trasách s ohledem na konkurenci do médií nesdělujeme.“

Z Opavy poprvé jezdí rychlík do Prahy. Mládek o něm notoval jen kvůli rýmu

Cestující, kteří chtějí jet do Prahy v podobném čase, musí od 14. prosince vlakem z Opavy vyjet dvacet minut před šestou, budou mít dvě minuty na přestup v Ostravě, a do Prahy dorazí osm minut před desátou. Cestovat budou asi čtyři a čtvrt hodiny.

Pokud přestup v Ostravě nestihnou, další spoj do Prahy odtamtud pojede v 7:13.

Zpátky mohou v podobném čase z Prahy cestovat v 16:08, přestoupí v Ostravě a do Opavy dorazí 20:21.

Vůbec první přímý vlak mezi Opavou a Prahou vyjel v červnu 2015, vypravily jej právě České dráhy. Píseň Ivana Mládka ‚Z Opavy, z Opavy, jede rychlík do Prahy‘ z roku 1978 se tak stala skutečností až o bezmála čtyřicet let později. Mládek dokonce tehdy na opavském nádraží vystoupil.

Posledním přímým spojením Opavy s metropolí od 14. prosince zůstane konkurenční RegioJet s jedním spojem tam a zpět denně. Z Opavy ale pojede později, až před sedmou ráno.

