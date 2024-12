Vlak na baterky poprvé na pravidelné lince. Začne jezdit z Ostravy do Kopřivnice

Moderní bateriový RegioPanter vedle starého motoráku řady 843 z 90. let. (14. prosince 2024) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Bateriová souprava z dílny české společnosti Škoda Group ujede na bateriový pohon až osmdesát kilometrů s maximální rychlostí 160 km/h, přičemž upravená souprava RegioPanter přijde na 162 milionů korun.

„Je to velký krok pro českou železnici i Moravskoslezský kraj. Chtěl bych také vyzdvihnout odvahu českých vývojářů ve škodovce i ve vedení kraje, že se do této inovace pustili,“ konstatoval ministr dopravy Martin Kupka.

Kraj nyní pořizuje čtyři takové soupravy, do roku 2026 pak chce dalších patnáct. „Z toho budou těžit naši občané. Modernizace a ekologizace dopravy je jednou z priorit Moravskoslezského kraje,“ uvedl hejtman Josef Bělica a připomněl desetiletou smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti regionálních linek v kraji s Českými drahami za šestnáct miliard korun.

Bateriová souprava začne pendlovat mezi Ostravou a Veřovicemi na Novojičínsku.

Na lince z Ostravy do Veřovic se v minulosti muselo ve Studénce přesedat nebo celou trasu absolvovat jen v motoráku. To už bude minulostí, cestující pojedou mezi Ostravou se začátkem na nádraží Ostrava střed a Studénkou klasicky na elektřinu z trakčního vedení, ze Studénky do Veřovic se zdroj přepne na baterie.

Na konci trasy budou mít podle zkoušek baterie ještě nadpoloviční kapacitu, současné má možnost takzvané rekuperace, tedy dobíjení motorem při brzdění.

Strojvedoucí a železniční instruktor Daniel Kubala podotkl, že baterie oproti trakci mají jen o něco nižší výkon. „Bateriové vlaky určitě mají velký smysl tam, kde dosud jezdily čtyřicet let staré motoráčky,“ podotkl strojvedoucí před sobotní ukázkovou jízdou z Ostravy do Frýdku-Místku a zpět.

Místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák uvedl, že uvedení bateriové soupravy do ostrého provozu je pro firmu velký milník. „Zúročily se tak naše zkušenosti s bateriovým pohonem v trolejbusech a tramvajích,“ dodal. Podotkl, že část této soupravy vzniká i v Ostravě ve Škodě Vagónka.

„Diesel je už historie, vy teď máte baterie“

Správa železnic pak technicky upravila trať v úseku mezi Štramberkem a Veřovicemi. „A to se v minulosti tvrdilo, že zrovna tam projede jen motorák a ani ten ne vždy. A nyní tam bude jezdit baterkový vlak,“ těšilo krajského náměstka pro dopravu Radka Podstawku, který už spřádá plány, kam všude budou bateriové vozy po dodání dalších souprav zajíždět.

„Chceme tyto moderní a pohodlné soupravy nasadit na trať mezi Ostravou, Opavou a Krnovem, dále mezi Ostravou a Novým Jičínem, Ostravou a Budišovem nad Budišovkou a také na lince mezi Ostravou přes Karvinou, Český Těšín a Frýdek-Místek zpět do Ostravy,“ nastínil budoucnost moravskoslezských železnic.

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec pak konstatoval, že právě v tomto kraji začíná nové etapa tuzemské regionální železnice. „Diesel je už historie, vy teď máte baterie,“ prohlásil.