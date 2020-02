Ostrava zřejmě po letech vyvěsí tibetskou vlajku, radní obešli zastupitele

V úterý vyvěšení tibetské vlajky odsouhlasili radní města. V minulosti neměli jednotný názor a rozhodování přenechávali zastupitelům. Ti se každý rok kvůli vlajce dlouho hádali. A nešlo o boj koalice s opozicí, ale pravice s levicí. Pravicoví politici vyvěšení vlajky podporovali, levicoví protestovali.

„Ostrava by měla dát najevo, že čínská okupace Tibetu je nepřijatelná,“ argumentovali například zastupitelé ODS či hnutí Ostravak.

„Radnice je oficiální budova města a česká zahraniční politika uznává jednotu čínského území. Tibet není samostatný stát, proto by podle daných pravidel neměla jeho vlajka vlát na úředních budovách. Kromě toho už tam dávno není taková situace jako v 50. letech. A vyvěšování tibetské vlajky má dopad na hospodářské kontakty v Čínou,“ zdůvodnil pokaždé postoj klubu KSČM zastupitel Josef Babka.

Letos chtěli radní Ostravy hádkám předejít. Místo, aby o vlajce rokovali zastupitelé, vyřešili to sami.

„Rozhodli jsme v souladu se zákonem o obcích, podle kterého je to v kompetenci rady města. Stejně postupují například Praha, Brno či Plzeň. V minulých letech jsme nad rámec zákona předkládali žádost zastupitelstvu, ale to ji vždy projednalo, aniž by přijalo usnesení,“ vysvětlil změnu ostravský primátor Ostravy Tomáš Macura.

Boj o vlajku ale patrně ovládne ostravské zastupitelstvo i letos. Opoziční komunisté se totiž pokusí 4. března rozhodnutí radních zvrátit.

„Radní města se opičí po Moravskoslezském kraji, který v uplynulých dvou letech vyvěsil tibetskou vlajku také jen se souhlasem rady. Předpokládám, že ani letos o tom nebudou na kraji rozhodovat zastupitelé. Na městském zastupitelstvu ale kolegům navrhnu, abychom si vyhradili právo hlasovat o vyvěšení tibetské vlajky na budově Nové radnice. Pokud návrh projde, věřím, že většina zastupitelů bude proti vyvěšení vlajky, nebo se zdrží hlasování,“ řekl MF DNES Josef Babka.