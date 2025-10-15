Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat

Autor:
  15:54
Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit pokračovat v projektové přípravě stavby takzvané gigafactory - továrny na výrobu baterií pro elektrovozy. Proti jejímu vzniku však protestují místní lidé.
Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024)

Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024) | foto: Jaroslav Ožana, ČTKČTK

Gigafactory. V Evropě je jich prozatím plánuje dvaadvacet. Ale potřeba by bylo...
Nová mapka továrny gigafactory (modrá barva) ukazuje její umístění mezi obcemi...
Mapka s nákresem průmyslové zóny a dalších okolních komunikací (8. března 2024)
Pohled od dálnice D1 na lokalitu, která se má z pole změnit na průmyslovou zónu
Gigafactory chce stát postavit na pozemcích o rozloze 278 hektarů. Hovoří se o vzniku 7 000 pracovních míst, investice má mít hodnotu 200 miliard korun. Místní obyvatelé ale s vybudováním továrny nesouhlasí a nejmenovaný investor letos na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka zatím odložil.

„V boji o strategické investice čelíme v Evropě obrovské konkurenci. Dosud jsme byli v nevýhodě, protože nám na rozdíl od okolních států chyběly rozsáhlé plochy s nadstandardní infrastrukturou připravené k tomu, aby na nich mohli investoři ihned začít stavět,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman.

Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024)
Gigafactory. V Evropě je jich prozatím plánuje dvaadvacet. Ale potřeba by bylo pětatřicet navrch, pokud nechceme zůstat pozadu za světem.
Nová mapka továrny gigafactory (modrá barva) ukazuje její umístění mezi obcemi Dolní Lutyně (vpravo dole) a její místní části Věřňovice (nad továrnou). (4. dubna 2024)
Mapka s nákresem průmyslové zóny a dalších okolních komunikací (8. března 2024)
Dodal, že je přitom v současné době obvyklé, že strategičtí investoři chtějí zahájit výrobu do dvou let od svého rozhodnutí.

„Proto je proaktivní příprava lokality, jako je Dolní Lutyně, naprosto zásadní. Pokud se investor po oživení trhu rozhodne projekt realizovat a Česká republika nebude připravená, nikdy takovou investici nezískáme,“ objasnil.

Vláda se kromě toho zabývala také aktuálním stavem projektu. Shodla se podle ministerstva na tom, že v místě nebude žádná fyzická výstavba, dokud nebude finálně potvrzena celková investice. Do té doby lze tedy pozemky tak jako dosud využívat k zemědělským účelům.

Stavbu gigafactory na Karvinsku investor odložil, doprava musí mimo obec

V současnosti tak na projektu pokračuje pouze projektová příprava, která má zvýšit šance na rozhodnutí investora o umístění projektu v lokalitě. Ta v praxi zahrnuje komplexní majetkoprávní scelení pozemků, dokončení změn územně plánovací dokumentace a přípravu kompletní projektové dokumentace včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Výsledkem bude podle ministerstva průmyslu a obchodu lokalita připravená pro okamžitou aktivaci z hlediska vstupu investora a zahájení stavby. Ministerstvo zároveň upozornilo, že podle dosavadních analýz lokalita v Dolní Lutyni naplňuje parametry i těch technologicky nejnáročnějších záměrů.

Kritika i obavy. O plánech na gigafactory na Karvinsku se hodiny debatovalo

Podle výsledků dopadové studie společnosti AQE Advisors by stavba mohla nastartovat pozitivní změny v regionu, jako jsou růst mezd nebo zastavení úbytku obyvatel.

Podle Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS) by při dokončení všech fází projektu v dodavatelském řetězci mohlo vzniknout až 18 330 míst. Podmínkou je dobudování především dopravní infrastruktury.

Místní obyvatelé se ale obávají negativních dopadů na komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy. V referendu velká většina hlasujících zavázala vedení obce, aby projektu bránilo.

30. dubna 2024
