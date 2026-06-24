Zvedáme se, hlásí obce z Vítkovska a Osoblažska. Bez podpory by to ale nešlo

„Začínáme s přízemím, kde byla restaurace. První etapa zahrnuje stavební obnovu,“ říká starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm s tím, že příští rok by projekt pokračoval vybavením kuchyně i celé restaurace. „Pak ji nabídneme k nájmu, za rozumnou cenu. Ať podpoříme místní podnikání.“ Do budoucna chce město obnovit i horní, obytnou část budovy.
Třemi miliony, polovinou potřebných nákladů, kryje první etapu krajská dotace na podporu znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Program už Budišov využil pošesté – zbudoval skatepark, zázemí skiareálu, opravil radnici i jednu z budov střediska volného času.
„Všechny projekty fungují a žijí, posouvají nás dál. Bez dotační podpory bychom se ani letos do obnovy chátrajícího objektu v centru města nepustili. Máme ještě úvěr,“ říká starosta Schramm.
Kraj v letošním roce na Vítkovsko a Osoblažsko pošle rekordních 51 milionů korun. „Dorazilo 21 žádostí. Všechny splnily podmínky a krajští zastupitelé se rozhodli je podpořit. Plánovaná částka 29,75 milionu korun byla proto navýšena na 51,35 milionu,“ sdělila krajská mluvčí Nikola Birklenová.
Odlehlé oblasti trápí řada problémů
Cílem je podpořit obce, jež čelí problémům, které jinde neznají. Drtí je odlehlost, odliv obyvatel, slabá ekonomika, byznys s chudobou. „Jde o jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak snižovat regionální rozdíly a posilovat životaschopnost venkovských oblastí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
Mezi letos podpořenými záměry je i demolice chátrající budovy bývalé mateřské školy v Osoblaze. „Je to náš dlouholetý brownfield přímo v centru. Na místě vznikne veřejná plocha se zelení, pěkný, otevřený prostor,“ řekla starostka Osoblahy Jana Dohnalová. Obec už druhým rokem využívá atletické hřiště vzniklé s toutéž podporou, opravila i obecní byt či školní kuchyni.
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Kraj podpoří odlehlé obce. Na opravy bytů, zámku či školky jim dá 35 milionů
Dalším letošním záměrem je renovace kulturního domu v Dívčím Hradě. Ten patří v čerpání dotační podpory pro znevýhodněné oblasti mezi nejúspěšnější – v minulých letech se obci podařilo získat peníze na postavení dvou obecních domků, obnovu bytového fondu i vybudování podnikatelské zóny.
„Všechny projekty fungují, mají své uživatele. Byty prokoukly, jsou kompletně zrenovované a každý má svého nájemníka, stejně jako oba domky. V jednom bydlí rodina, která přišla odjinud,“ uvádí starosta Jan Bezděk.
V podnikatelské zóně funguje lakovna a firma, jež tam působí, do ní nainvestovala dalších deset milionů korun. „Zvedáme se, přibývá obyvatel, pomáhá nám to být konkurenceschopní. Bez podpory bychom na takový rozvoj nedosáhli,“ ocenil starosta.
Hotové projekty navíc inspirují – v lokalitě, kde Dívčí Hrad nechal postavit dva obecní domky, už si mladí lidé jeden domek stavějí a další by tam měl začít vznikat na podzim. „I v tomto případě jde o jednu rodinu odjinud,“ uzavřel Jan Bezděk.
Od začátku existence programu, tedy roku 2019, už kraj na stovku projektů do znevýhodněných oblastí poslal přes čtvrt miliardy korun.