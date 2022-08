Začínala jsem tu jako uklízečka, vzpomíná ředitelka společnosti Witkowitz

Jaké byly vaše začátky ve firmě?

Pamatuji si ještě staré, původní Vítkovice, v nich pracovali oba rodiče. Já tam poprvé nastoupila jako uklízečka v rámci studentské brigády. To tehdy bylo velké haló, samé cikánky a mezi nimi jedna „bloncka“. Ale naučilo mě to poznávat lidi, jak se k vám kdo chová. Pak jsem ve Vítkovicích nastoupila po škole jako inženýrka, to už samozřejmě byly jiné posty. A s krátkým odskočením do ČEZ jsem v nich vlastně pořád, jen jsem s vývojem událostí změnila značku z Vítkovic na Witkowitz.