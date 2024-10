Začíná se dařit. Výroba se rozjela, nabíráme lidi, říká šéf vítkovického Steelu

Poslední roky pro Vítkovice Steel asi nebyly úplně nejlepší, že?

Je to tak, ale úplně nejlepší to nebylo už v době, kdy jsem do firmy přišel, tedy v roce 2019. A když jsme se začali nadechovat a chvilku to vypadalo nadějně, přišla válka na Ukrajině.

A předtím ještě covid.

Covid ještě nebyl tak hrozný, přežili jsme ho celkem dobře, zvládli jsme to. Ale válka na Ukrajině znamenala obrovský problém, protože jsme byli závislí na všech dodávkách materiálu.

Proč zrovna na Rusku? Bylo to dané tím, že jste dlouho patřili ruskému Evrazu?

Je to dáno jak historickými okolnostmi, tak tím, že Rusové jsou v podstatě jediní, kdo víceméně dělá bramy (ocelářský polotovar využívaný k dalšímu válcování – pozn. red.) na volný trh. V současnosti to jsou i Číňané, protože už mají takovou nadkapacitu, že nevědí, co s tím dělat.