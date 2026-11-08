Jeho proměna zahrnuje kácení starých a nemocných stromů, výsadbu nové zeleně, budování nových plotů a různých typů chodníků a cest, dva nové altány, letní kavárnu s veřejnými toaletami, výrazné rozšíření atrakcí pro děti, nové zázemí pro sport, relaxaci, obnovu kašny i novou vodní plochu.
„Naším cílem je zachovat přírodní a historický charakter sadu a současně zvýšit jeho komfort, bezpečnost a možnost rekreace,“ shrnul vítkovický starosta Richard Čermák.
S financováním projektu za přibližně 150 milionů korun má pomoci evropská dotace ve výši asi 54 milionů i příspěvek z magistrátu.
Radnice opakovaně seznamuje s finalizovaným projektem obyvatele. „Tento park je výjimečný a zaslouží si zvláštní pozornost. Předkládané změny mi však přijdou spíše děsivé. Velmi se obávám, že ubude zeleně i klidu. A kvůli tomu tady chodím každý den,“ řekla na říjnové veřejné debatě Karolína Grymová, která bydlí v nedaleké Sirotčí ulici.
Velkým tématem je bezpečnost tohoto významného krajinného prvku, který si oblíbili netopýři, ale také jej vyhledávají bezdomovci.
Ohniště ne. Mohli by ho obsadit bezdomovci
„Autoři architektonické studie tady navrhli nerezový gril, který by byl elektrický a zapínal by se pomocí platební karty. Oheň by se tam ale dal rozdělat i normálně. Připouštíme, že v této lokalitě to není úplně vhodné,“ uvedl projektant Martin Habrnal.
Místostarosta Vítkovic Petr Menšík ujistil, že radnice ohniště v parku nepřipustí. „Máme ohlasy z revitalizovaného Bělského lesa, kde nové ohniště okupují bezdomovci. To rozhodně nechceme,“ řekl.
Zdůraznil, že park je a bude pod kamerovým systémem a brány do něj by měly být uzamykatelné.
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Proměna sadu ve Vítkovicích začne výměnou plotu, financování je s otazníky
Starý altán mají nahradit dva nové, jeden s vyhlídkou, druhý bude určený pro obřady a kulturní akce. „Kousek odtud chce stavět místní Divadlo Mír novou budovu. Divadelníci by chtěli budoucí altány využít na letní představení v parku,“ prozradil místostarosta Menšík.
Vznik nového jezírka, které také zlepší klimatické podmínky v parku, nikdo nekritizuje. „Bude docela velké. Zjistili jsme, že je tady velké bohatství spodní vody, která je dokonce pitná. Počítáme s vrtem, ze kterého budeme plnit jezírko i předpokládané dětské vodní centrum,“ vysvětloval projektant Habrnal.
Podle doporučení dendrologů by při obnově parku, kde je více než čtyři sta stromů, mělo asi 65 neperspektivních kmenů padnout.
„Vysadíme sto pět nových stromů. Přibudou také stovky keřů, popínavé rostliny, tisíce trvalek a cibulovin,“ doplnil Habrnal. Pokud se přípravy a financování nezkomplikují, měla by být proměna parku hotová do konce roku 2028.
Sad vznikl za první republiky na místě někdejšího pohřebiště. Dodnes jsou tam exotické dřeviny, které prý vozili z obchodních cest původní majitelé Vítkovických železáren. Býval tam i zookoutek s živým medvědem.
V původním altánu hrávaly o nedělích a slavnostech hornické a hutnické kapely. Název podle vítkovické rodačky, novinářky a protinacistické odbojářky Jožky Jabůrkové, kterou umučili nacisté v koncentračním táboře, má park od roku 1947.
Sad Jožky Jabůrkové leží v ostravském obvodu Vítkovice.
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