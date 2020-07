Vítkovická Heavy Machinery jde do konkurzu, podnik srazil koronavirus

Více než 1,7 miliardy korun dluží svým věřitelům společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) ze skupiny CE Power Industries Jaroslava Strnada.

Ten vlastní ve společnosti 51 procent akcií, zbytek ovládá společnost E-Invest nedávno zesnulého lobbisty a miliardáře Martina Ulčáka.

Podíly obě firmy získaly poté, co se pokusily zachránit VHM v době, kdy se dostaly do problému ještě v rámci strojírenských Vítkovic Jana Světlíka. Zpočátku úspěšný projekt na záchranu se ale zadrhl. Po dokončení reorganizace v loňském roce se výroba ještě rozběhla, letos na jaře ale přišly další problémy.

Společnost VHM byla opět poslána do insolvence, manažeři navrhli další reorganizaci. O jejím přijetí měli rozhodnout věřitelé na čtvrteční schůzi.

Ve středu ale společnost VHM svůj návrh na reorganizaci stáhla. Důvodem je podle ní ekonomická situace, ovlivněná navíc koronavirem. „Pandemie a omezující opatření s ní spojená znamenaly další omezení výrobní činnosti a tím i další propad příjmů a zhoršení hospodářské situace dlužníka,“ stojí v dokumentu, v němž manažeři VHM svůj návrh na reorganizaci stahují.

„Z posledních podání některých svých významných věřitelů jsme zjistili, že nemáme pro svůj reorganizační záměr jejich podporu. S ohledem na výše uvedené bereme svůj návrh na povolení reorganizace zpět,“ dodal mluvčí VHM Jaroslav Martínek.

To v praxi znamená, že společnost míří do konkurzu. Ostatně to konstatoval při čtvrtečním jednání také soudce David Stošek. „Dlužnice vzala zpět svůj návrh na reorganizaci. Není nyní jiný způsob než konkurz,“ řekl soudce v průběhu schůze věřitelů.

Společnost čeká na nového investora

Se soudcem souhlasil i insolvenční správce Lukáš Zrůst. „Hospodaření dlužníka postihla covidová epidemie, dlužník není svými výkony schopen pokrývat provozní náklady a vytvářet zisk. V úvahu tak připadá řešení insolvenčního typu,“ konstatoval insolvenční správce.

Pro firmu to znamená čekání na to, zda se najde investor a firmu odkoupí, případně zda se rozprodají jednotlivé části společnosti a její vybavení. „Určití zájemci tady jsou, ale zatím nic konkrétního,“ komentoval situaci okolo VHM Lukáš Zrůst.

V insolvenčním řízení jde věřitelům dohromady o více než 1,7 miliardy korun.

„Celková výše přihlášených pohledávek činí částku ve výši 1,751 miliardy korun, z čehož celková výše přihlášených zajištěných pohledávek činí 1,19 miliardy a celková výše přihlášených nezajištěných pohledávek činí 554 milionů korun,“ vypočítal závazky společnosti insolvenční správce. Většina závazků podle něj vznikla při minulém insolvenčním řízení.

Vyrábí se už jen v jedné části firmy

Firma zatím v omezeném množství vyrábí. Odboráři jsou ale hodně obezřetní.

„Výplaty sice dostáváme, výroba ale nyní běží jen v jedné části firmy,“ přiblížila situaci ve VHM odborářka Jana Schindlerová.

„Zbytek zaměstnanců si nyní vybírá dovolené, co bude dál, nevíme. Bude záviset na rozhodnutí soudu a věřitelů, bude záviset na tom, kdo bude nový majitel,“ dodala.

Ve VHM nyní podle odborářky pracuje zhruba 300 zaměstnanců, část lidí je na odchodu, podala výpovědi. „Je štěstí, že je tady v okolí ještě několik firem, které přijímají, takže není tak těžké najít práci,“ uzavřela.