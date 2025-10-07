Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat či je jinak zneužívat.
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci. | foto: Městský obvod Vítkovice

Problematika bezdomovectví a s ním spojených negativních jevů trápí Vítkovice dlouhodobě.

„Spolupracujeme s Charitou Ostrava a dalšími neziskovými organizacemi, s městskou policií, s preventisty kriminality, jednáme s městem, i tak vše, co podnikáme, je vlastně jen bojem s větrnými mlýny,“ popsal situaci vítkovický starosta Richard Čermák.

Problémem podle něj je skutečnost, že města a obce nemají pro tyto situace žádnou oporu v zákoně. „Přestože máme legislativou svázané ruce, nevzdáváme se a hledáme nejrůznější možnosti, jak nepovolené bivakování a táboření na území obvodu co nejvíc omezit a jak vítkovickým občanům zajistit klid, komfort, který potřebují, a nezbytný pocit bezpečí,“ podotkl.

Máme tu rodiny, kde nepracuje už několik generací, říká starosta Vítkovic

Častým problematickým místem jsou původní betonové autobusové zastávky, které bezdomovce lákají k přespávání či alkoholovým dýchánkům. Právě na ně se zástupci obvodu nyní zaměřili. Začali je postupně obměňovat, aby v nich nemohli lidé bez domova bivakovat.

„Cílem modernizace zastávek je nejen estetické pozvednutí úrovně veřejného prostoru ve Vítkovicích, ale především zvýšení komfortu cestování v městské hromadné dopravě a bezpečnosti cestujících,“ objasnil Čermák.

Letos novou podobu dostalo šest zastávek a sedmou pracovníci dokončují. První byla na přelomu roku Ocelářská v Rudné ulici, následovaly zastávky na Mírovém náměstí, v Mírové a Ruské ulici, zastávka Bivojova a zastávka Hřbitov. Poslední v rámci první etapy je zastávka Městský stadion, kde budou práce dokončeny do poloviny listopadu.

V ostravském obvodu pomáhají s úklidem bezdomovci, dostávají stravenky

Že jsou zastávky problematickým místem, potvrzují i městští policisté. „S případy, kdy jsou zastávky městské hromadné dopravy využívány k přenocování nebo dlouhodobému pobytu osob bez domova, se setkáváme nepravidelně. Frekvence zásahů se liší podle lokality a ročního období,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Badurová. „Tyto situace se objevují v celé Ostravě, v méně frekventovaných nebo odlehlejších zastávkách, na přestupních uzlech a v lokacích v okolí služeb pro sociálně slabé obyvatele. Nicméně tyto případy bývají i v rušnějších částech města.“

Nové zastávky se ve Vítkovicích setkaly s protichůdnými ohlasy. Zatímco někteří vítají, že na nich už nepobývají bezdomovci či že na nich není nepořádek v podobě poházených lahví alkoholu, další si stěžují, že jsou nehostinné i pro běžné cestující. „Prší tam, fouká, slunko pere, ochrana žádná,“ komentovala novinku na Facebooku městského obvodu jedna z uživatelek.

