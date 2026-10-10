Primátor Wolf vítězí v Karviné na celé čáře, fotbalové korupční aféře navzdory

Letošní výsledek je ještě jednoznačnější, než volební vítězství Wolfem vedených sociálních demokratů před čtyřmi lety. Tehdy jeho strana získala s 51 procenty hlasů třiadvacet křesel z jednačtyřicetičlenného zastupitelstva, a tedy sama nadpoloviční většinu. Teď bude jeho hnutí držet téměř dvě třetiny.
Kdy jsou volby 2026: termín komunálních i senátních voleb a co vědět
Česko se chystá na komunální a senátní volby. Hlasování začne v pátek 9. října ve 14 hodin a skončí v sobotu 10. října ve 14 hodin. Voliči vyberou nové zastupitele své obce a ve třetině země si také...
Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu
Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....
V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh
Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...
Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech
Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...
Pivovar Ostravar ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět na Smíchově
Ostravský pivovar Ostravar v průběhu roku 2027 postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců...
Komunální volby 2026 ve Frýdku-Místku vyhrává hnutí Naše Město. Kdo bude vládnout městu
V komunálních volbách ve Frýdku-Místku po sečtení téměř 80 procent hlasů s přehledem vede hnutí Naše Město F-M se 40 procenty. Na druhé místo voliči s více než 17 procenty hlasů vynesli hnutí ANO....
Primátor Wolf vítězí v Karviné na celé čáře, fotbalové korupční aféře navzdory
Přímo drtivé volební vítězství zažívá karvinské sdružení Žijeme pro Karvinou, vedené současným primátorem města Janem Wolfem. Po sečtení devadesáti procent okrsků hnutí získalo 63 procent hlasů...
Komunální volby 2026 v Opavě vyhrává hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu
V komunálních volbách v Opavě zatím vede hnutí ANO 2011 se ziskem 38,84 procenta hlasů. Na druhé místo voliči s 29,52 procenta hlasů prozatím vynesli OK Změnu pro Opavu. Pětiprocentní volební hranici...
ONLINE: Bohemians - Baník 1:0, vedení zařídil Čermák, pak Almási trefuje tyčku
Tři porážky a jedna remíza, to je bilance fotbalistů Baníku Ostrava v posledních čtyřech kolech Chance Ligy. Přerušit nelichotivou sérii chtějí na půdě Bohemians. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat...
Ne turbínám i dotěžení kamene z místního lomu. Lidé hlasovali v referendech
Ne větrné energii vzkázali lidé ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. V referendu s otázkou, zda souhlasí, aby obec nevyšla vstříc vzniku turbín v katastru obce, tam hlasovalo 78 procent oprávněných...
Nejlepší výkon sezony v souboji neporažených: slávisté rozdrtili Pardubice
Slávističtí basketbalisté uhájili i v šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce zvládli duel s dosud rovněž bezchybnými Pardubicemi, po vyrovnané úvodní čtvrtině zvítězili...
Vlak srazil muže v Kunčicích pod Ondřejníkem, doprava na trati dvě hodiny stála
V Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdecko-Místecku v sobotu dopoledne srazil vlak muže středního věku. Doprava na trati se zastavila na více než dvě hodiny..
Pětistovka za hlas? Policisté prověřují možné kupčení s hlasy v Českém Těšíně
Policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se dosud nepotvrdilo. Policisté už prověřili řadu informací a na případu dál intenzivně pracují, řekla v sobotu...
Děti? Ne. Ústí se dojímalo, hráče na trávník doprovodili dědečkové a babičky
Nejen šokovat, i dojmout umí ústecký fotbalový Viagem. Před páteční druholigovou bitvou s Opavou doprovodili domácí hráče na trávník ne děti jako obvykle, ale dědečkové a babičky. Klub jim vzdal hold...
V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh
Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla
Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...
Chytá se mi dobře, když kluci hrají takhle, pochvaluje si Kacetl. Rekordní sérii neřeší
Skvělý vstup hokejových Ocelářů Třinec do extraligy pokračuje. Sérii výher bez ztráty bodu protáhli už na devět zápasů... V devátém kole porazili Hradec Králové 5:2, přičemž brankář Ondřej Kacetl k...
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